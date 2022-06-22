عروض وخصومات قوية في أسواق العثيم السعودية على جميع السلع

عروض أسواق العثيم السعودية ، خصومات وعروض ضخمة على السلع الغذائية تنتظرك في أسواق عبد الله العثيم بجميع فروعها في المملكة العربية السعودية لفترة محدودة. من خلال هذا المقال سنقدم لكم عروض وخصومات أسواق العثيم السعودية هذا الأسبوع.

تقدم أسواق العثيم السلع الغذائية

تقدم أسواق العثيم خصومات هائلة على جميع السلع الغذائية هذا الأسبوع منها لحم العجل منزوع العظم بوزن كيلو جرام ، ويوجد لحم عجل بدون عظم وزنه كيلو جرام ، كما يوجد لحم بدون عظم بوزن كيلو جرام ، وهناك خصم كبير على لحم منزوع العظم وزنه كيلو جرام. أيضا ، كرات لحم بقري أمريكانا تزن كيلو جرام ، وهناك لحم خروف سعودي مفروم وزنه 400 جرام ، وفيليه زنجر دجاج أمريكانا بوزن كيلو جرام.

تحتوي خصومات العثيم أيضًا على زيت زيتون بكر بوزن 1 لتر ، ويوجد ليرة لبنانية من دبس الرمان يزن 300 جرام ، ويوجد برجر دجاج كبير بحجم 24 قطعة ، وشرائح الدجاج السنبلة متوفرة في بوزن 750 جرام ، ويوجد أيضًا في الخصم أرز مصري من جرين فارمز بوزن 5 كيلو جرام ، ويتوفر تونا أمريكانا خفيف وزنه 170 جرامًا ، وأيس كريم باسكن روبنز بالبرالين والقشدة بوزن 500 جرام.

عروض أسواق العثيم السعودية هذا الأسبوع

كما يوجد خصم على العثيم الكسيح فول مدمس حبة كبيرة وزنها 390 جرام ويوجد تخفيض على حمص الكسيح بالطحينة وزن 135 جرام 4 قطع ويوجد ذرة حلوة امريكانا كاملة وزنها 400 جرام ، وهناك أيضًا خصم على الهيل الهندي الفيكتو الأخضر ، وزنه 500 جرام ، ويوجد هونيج لقمة القاضي يزن 500 جرام ، وحليب هالي كامل الدسم المجفف الفوري متوفر بوزن 1800 جرام.

يشمل البيع ايضا زيت زيتون عافية اكسترا وزن 2 لتر متوفر طحين العلا ممتاز وزن 1 كيلو جرام 4 قطع متوفر ابو كاس مازة ارز بسمتي هندي بوزن 5 كيلو جرام متوفر فول امريكانا سادة بوزن 400 جرام 4 قطع ، ويتوفر تونة خضراء. مزارع خفيفة ، قطع وزن 170 جرام ، 3 قطع ، متوفر سكر هالي طبيعي ناعم ، وزن 10 كيلو جرام ، شبيهة بجبنة نادك ، أكواب كريمة ، وزن 500 جرام ، معجون طماطم متوفر من كي دي دي ، وزنها 135 جرام ، 8 قطع.

يتوفر أرز كالروز صن فيليج أيضًا بوزن 5 كجم ، ويوجد دجاج ملكي منزوع العظم ، عادي أو حار ، يزن 750 جرامًا ، ويوجد ناجت دجاج أمريكانا ، يزن 750 جرامًا ، ويتوفر Kellogg’s Abu Deek Corn Flakes بوزن 1 كجم ، وحلاوة طحينية من عادي متوفر بوزن 1 كغ.