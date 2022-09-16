عروض وسعر ايفون ١٤ برو ماكس من اكسترا السَعُودِيْة بالتقسيط وهدايا قيمة للحجز المسبق

عروض وسعر ايفون ١٤ برو ماكس من اكسترا السَعُودِيْة بالتقسيط وهدايا قيمة الحجز المسبق، يمكن امتلاك جهاز ايفون ١٤ برو ماكس من اكسترا السَعُودِيْة بالتقسيط المريح،والذي سيتوفر في الأسواق السعودية في السادس عشر من شهر سبتمبر لعام 2022، كما ويمكن حجز جهاز ايفون ١٤ برو ماكس من خلال اكسترا السعودية، والحصول على العديد من الهدايا تصل قيمة الهدايا الى549 ريال سعودي، مما اهتم الكثير من المواطنين التعرف على عروض وسعر ايفون ١٤ برو ماكس من اكسترا.

سعر آيفون 14 برو ماكس الجديد بالتقسيط من اكسترا السَعُودِيْة

سنعرف السعر معك. آيفون 14 برو ماكس التقسيط عن طريق اكسترا السَعُودِيْة كالتالي –

سعر الهاتف 7699 ريال سعودي والسعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

يمتلك الهاتف ذاكرة داخلية صلبة 1 تيرا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

قيمة الرسم الشهري 368 ريالًا سعوديًا لمدة 36 شهرًا.

يتضمن الهاتف هديتين قيمتين، بقيمة مادية 549 ريال سعودي.

التوصيل المجاني إلى المنزل متاح.

سيكون الهاتف متاحًا اعتبارًا من 16 سبتمبر القادم الساعة 800 مساءً.

مواصفات iPhone 14 Pro Max العملاق

سوف نقدم لك المواصفات آيفون 14 برو ماكس العملاق الأمريكي الجديد آبل كالتالي –

الموبايل يدعم تركيب شريحتين اتصال الاولى تسمى nano SIM والثانية تسمى eSIM وهِيْ شريحة الكترونية. الهاتف مقاوم للغبار ويعمل بمقاومة للماء حتى ستة أمتار تحت الماء بمعيار IP68. يدعم أحدث شبكات الاتصال فِيْ العالم وهِيْ شبكة 5G وكذلك شبكات 4G و 3G و 2G. يأتي بأقوى معالج فِيْ العالم وهُو من شركة آبل ويسمى A16 Bionic ويعمل بتقنية 4 نانو. يحتوي على معالج رسوميات Apple GPU 5 Core، وهُو معالج قوي من Apple. يأتي بميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف المحمول. يدعم الهاتف تقنية GPS لتحديد المواقع الجغرافِيْة، بالإضافة إلى أنظمة الملاحة المختلفة.

مواصفات شاشة آيفون 14 برو ماكس

تعال المحمول آيفون 14 برو ماكس يحتوي على شاشة كبيرة وبمواصفات دقيقة للغاية وهِيْ كالتالي –

تأتي الشاشة على شكل شريحة تسمى الجزيرة المتحركة فِيْ منتصف الشاشة.

شاشة الهاتف هِيْ LTPO super Retina XDR OLED، ويبلغ حجم سطحها 6.7 بوصة.

دقة الشاشة 1290 × 2796 بكسل وكثافتها 460 بكسل فِيْ البوصة.

يحتوي على طبقة حماية من الخدوش والشاشة متوافقة تمامًا مع Always On Display.

مواصفات كاميرا iPhone 14 Pro Max الخرافية

تعال المحمول آيفون 14 برو ماكس بكاميرات عالية الدقة وتعطينا صور سينمائية وفِيْديوهات ومواصفاتها كالتالي –

الكاميرا الخلفِيْة للهاتف رباعية حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفِيْة الثانية بدقة 12 ميجابكسل. الكاميرا الخلفِيْة الثالثة للهاتف بدقة 12 ميجابكسل. الكاميرا الرابعة للهاتف هِيْ TOF 3D. الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميجابكسل، والثانية بدقة SL 3D.

يأتي سعر ايفون ١٤ برو ماكس من اكسترا السَعُودِيْة بما يقارب 7699 ريال سعودي والسعر شامل ضريبة القيمة المضافة، حيث يمكن ايفون ١٤ برو ماكس بالتقسيط المريح، مع كسب بعض الهدايا القيمة على العرض.