عروض وسعر ايفون ١٤ عملاق آبل الجديد بالتقسيط من نون، أطلقت معارض نون السعودية الهاتف الجديد ايفون ١٤ في معارضها قبل أيام، والذي يحمل المواصفات والمميزات الخرافية العالية، كما وتم عرض الهاتف في معارضها بالتقسيط وبدون دفعة أولها، كما ويشمل مع الهاتف العديد من الهدايا المتميزة، مما اهتم الكثير لتعرف على عروض وسعر ايفون ١٤ عملاق آبل الجديد من نون

سعر iPhone 14 من نون السعودية

سوف نتعرف عليك حول السعر. آيفون 14 بالتقسيط من ظهر السَعُودِيْة تكون قيمة القسط الشهري وفترة التقسيط كالتالي –

سعر iPhone 14 بالتقسيط من نون السَعُودِيْة 4399 ريال سعودي يشمل السعر أيضا ضريبة القيمة المضافة.

بالتقسيط من نون السَعُودِيْة 4399 ريال سعودي يشمل السعر أيضا ضريبة القيمة المضافة. القسط الشهري 734 ريال لمدة 6 شهُور بدون فوائد.

الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف 256 جيجا بايت، وذاكرة الهاتف العشوائية 6 جيجا بايت.

يأتي الهاتف بمدة عامين، بالإضافة إلى الشحن المجاني لأي مكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

الهاتف المحمول متاح فِيْ جميع نقاط نون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

مواصفات iPhone 14 الجديد

تعال المحمول آيفون 14 يتمتع بمواصفات واسعة جدًا تجعله أفضل هاتف ذكي فِيْ السوق وهِيْ كالتالي –

وزن الهاتف 172 جرام. يأتي الهاتف بألوان عديدة مثل الأسود والأزرق والأحمر والأرجواني. يأتي الهاتف بزجاج Gorilla Glass من الأمام والخلف، بالإضافة إلى إطار جانبي من الألومنيوم. يأتي مع العديد من المستشعرات مثل Face ID ومقياس التسارع والجيروسكوب والقرب والبوصلة والبارومتر. يتم استخدامه فِيْ حالات الطوارئ، من خلال القمر الصناعي، من خلال مستشعر SOS. يأتي الهاتف بمعالج قوي يسمى Apple A15 Bionic، بدقة تصنيع 5 نانومتر، سداسي النواة. يأتي مع معالج رسوميات Apple GPU 5 Core. سعة بطارية الهاتف 3279 مللي أمبير وهِيْ تدعم الشحن السريع بنسبة شحن 50٪ فِيْ نصف ساعة. البطارية تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي 7.5 وات. يدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الخامس وكذلك شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني. يدعم تشغيل شريحتين اتصال، الأولى من نوع nano-SIM.

الموعد النهائي لشراء ايفون ١٤ من نون

هناك شرطان أساسيان للحصول على البضاعة بالتقسيط من خلال متجر نون الإلكتروني وهما –

يجب أن تكون قيمة المشتريات فِيْ متجر نون الإلكتروني 1000 ريال سعودي.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب بطاقة ائتمانية من أحد البنوك المشاركة فِيْ توصيل البضائع عبر متاجر نون السَعُودِيْة.

أطلق متجر نون السعودي العديد من العروض على الهواتف الذكية، ومن أبرزها ايفون ١٤ عملاق آبل الجديد بالتقسيط الممل، حيث يوجد هناك بعض الشروط للحصول على البضاعة بالتقسيط من خلال متجر نون الإلكتروني.