عروض يومية للمتسوقين.. “مفاجآت صيف دبي” الفريدة مستمرة

يقدم الموسم الخامس والعشرون من “مفاجآت صيف دبي” العديد من العروض الترفِيْهِيْة والتسويقية اليومية وخصومات فِيْ مراكز التسوق والعديد من الوجهات فِيْ دبي.

فِيْ مفاجأة جديدة، يقدم الحدث عرض “فاتورة تسوق فائزة 25 × 25” للمتسوقين المحظوظين للفوز بجوائز من 25 علامة تجارية مشاركة.

أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي، برنامجًا صيفِيًْا مليئًا بالأنشطة الترفِيْهِيْة فِيْ جميع أنحاء المدينة للاحتفال باليوبيل الفضي لهذا الحدث السنوي، الذي بدأ فِيْ 1 يوليو وسيستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

يمكن العثور على التقويم الكامل لأحداث DSS على mydss.ae وCelebrateDubai وStyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

من بداية أغسطس 2022 حتى 25 من نفس الشهر، ستتاح للمتسوقين المحظوظين الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر فِيْ أي من العلامات التجارية الـ 25 المشاركة فرصة الفوز بإحدى الجوائز الـ 25 المقدمة يوميًا لمدة 25 يومًا. تتراوح الجوائز من شاشات التلفزيون، والمجوهرات الذهبية، والمجوهرات، والدراجات البخارية الكهربائية، والأدوات المنزلية، وأجهزة iPad، والخواتم الماسية، وعربات الأطفال، والإكسسوارات المنزلية، والنظارات الشمسية الفاخرة وغير ذلك الكثير.

هناك فرصة لـ 625 فائزًا محظوظًا للفوز بجوائز مذهلة، ويمكن للمتسوقين التعرف أسبوعيًا على المحظوظين من خلال حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ DSS.

المتاجر المشاركة فِيْ هذا العرض الخاص هِيْ 1915 صديقي وأولاده، Ace Hardware، Babyshop، Better Life، Carrefour، Crate & Barrel، Damas Jewellery، E-Max، Eros، Faces، Galeries Lafayette، المتاجر الكبرى، Home Box، هُوم سنتر مجوهرات، جامبو، ماك كوزمتكس، نسبرسو، أوكلي، ريفولي آي زون، سامسونايت، شرف دي جي، تافولا، ذا واتش هاوس، فِيْرجن ميجاستور.

تلقت مفاجآت صيف دبي الدعم من الراعي الرئيسي، بطاقة ماستركارد راك بنك وشركاء استراتيجيين. مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم ( مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة) ونخيل مول (ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2) وذا بيتش وأوتليت فِيْليدج.