عزوز واو من وين ،الشخصية السعودية المشهورة التي حازت زواية اهتمام عزوز واو اهتمام الكثير في الوسط العربي والسعودي لما يقدمه من محتوى عبر حساباته الرسمي في الزواية الرياضية و الفلكور التراثي التي حاز من خلالها على الشهرة العارمة و تم تكريم الناشط السعودي عزوز واو بأكثر من جائزة في المملكة ، ودون اسمه في السعودية ضم مشاهير المملكة التي اصبح مصدر جدل واسع لتعرف على معلوماته وايضا تعرف على عزوز واو من وين.

عزوز واو ويكيبيديا

عزوز واو هو صانع محتوى سعودي على وسائل التواصل الاجتماعي. ولد عزوز واستقر في محافظة الخبر. أحب عزوز فنون الفولكلور والرياضة. بعد ذلك، بدأ بالظهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع بطلته غير المدربة، لجذب عدد كبير من زوار هذه المواقع الذين أعجبوا بشخصيته. يصف عزوز نفسه بأنه برازيلي من أصل سعودي يحب الرياضة وهو اليوم أحد أشهر منشئي المحتوى الرياضي والترفيه الاجتماعي على وسائل التواصل الاجتماعي.

السيرة الذاتية عزوز واو

عزوز واو هو أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نقدم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم ا: عبدالعزيز ثامر المطرودي

الاسم بالانجليزي :عبد العزيز ثامر.

اللقب :عزوز واو أو عزوز ثامر.

تاريخ الميلاد: مواليد الثمانينيات من القرن الماضي.

مكان : محافظة الخبر، السعودية.

مكان الاقامة : محافظة الخبر الرياض.

الجنسية: سعودي.

الديانة :مسلم .

المؤهل العلمي : إجازة في العلاج النفسي.

درس في جامعة :الملك سعود – الرياض.

اللغة : العربية – لهجة سعودية.

لغات أخرى: عزوز يجيد اللغة الإنجليزية.

المهنة :ناشط اجتماعي وصانع محتوى.

الهوايات: الرسم والسباحة.

عزوز واو من وين

تعود أصول عزوز واو إلى محافظة الخبر، إحدى أهم المحافظات الشرقية في المملكة العربية السعودية. اختلف علماء الأنساب في كونه من قبيلة عنيزة أو حرب ، اجابة عزوز واو من وين ترجع اصوله لقبيلة حرب السعودية .

اسم عزوز واو كامل

الاسم الكامل لعزوز واو هو عبد العزيز ثامر المطرودي، وذكر عزوز اسمه الحقيقي من خلال حساباته. في الرياض، أعلن مؤخرًا عودته إلى الخبر بعد إكمال دراسته، عزوز واو من وين في السعودية .

كم عمر عزوز واو

العمر الدقيق لـ Azouz Wow غير معروف، لكنه يقدر في العقد الرابع من حياته حيث يعرّف عن نفسه من خلال حسابه على Snapchat. هو شاب أعزب غير متزوج ويهتم حاليا بألوان التراث السعودي بالإضافة إلى حبه الكبير للرياضة. أما عن الظهور الأول لعزوز واو على مواقع التواصل الاجتماعي. لم يكن بعيدًا جدًا، لكنه جذب انتباه الجمهور في فترة زمنية قصيرة هذا جعل الكثير يتسائل عزوز واو من وين .

سناب عزوز واو

لدى عزوز واو حساب رسمي على موقع سناب شات ينشر من خلاله يومياته وبعض المواقف الكوميدية التي تحدث في حياته اليومية بمشاركة العائلة أو الأصدقاء. معلوماته وحداثته في عالم السوشيال ميديا ​​مباشرة من خلال الرابط “.

هوشة عزوز واو و جراح

عزوز واو المشهور السعودي الذي تعود انسابه الي قبيلة حرب التي لها صيت وهي من اكبر القبائل الموجودة في المملكة واصبح شخصية عزوز مصدر جدل واسع عبر منصات الاعلامية ومن اسئلة التي لم يتم اجابة عنها كم طول عزوز واو و ايضا منصة التيك توك الشهيرة يتابع حساب عزوز واو تيك تك الرسمي عدد كبير من المتابعين .