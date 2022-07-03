عزوز واو وش يرجع

عزوز، واو، الذي أصبح جزءًا من حياة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يتابعون حساباته الرسمية بسبب إعجابه بحَقيْقَة أن أنشطته تدخل مجال اهتمامهم. الذي سلط الضوء على جميع بياناته الشخصية المتوفرة فِيْ عالم وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أهم حساباته الرسمية.

عزوز واو

عزوز واو هُو لقب الناشط الاجتماعي عبد العزيز ثامر، وهُو مواطن سعودي، ووفقًا لملفه الشخصي على Snapchat، يدعي أنه من أصل برازيلي، مشيرًا إلى اهتمامه وميوله فِيْ عالم الرياضة. فِيْ عقده الرابع ولد بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية فِيْ ثمانينيات القرن الماضي. حاصل على إجازة فِيْ العلاج النفسي من جامعة الملك سعود بالرياض.

سيرة عزوز واو

عبد العزيز ثامر “عزوز واو” له هُوايات خاصة تتمثل فِيْ حب السفر والسباحة والرسم، وقد أكد هذا الأخير مرارًا أنه لا يزال يعيش حياة واحدة والقائمة التالية تتضمن أهم الحقائق المتعلقة بسيرة عزوز واو وهِيْ كالتالي

الاسم الحقيقي عبد العزيز المطرودي – بالانجليزية “عبد العزيز ثامر”.

والدة الأب ثامر المطرودي.

اسم الأم غير معروف.

الاسم المستعار عزوز واو أو عزوز ثامر.

تاريخ الميلاد ولد عزوز فِيْ ثمانينيات القرن الماضي.

العلامة الفلكية غير معروف.

مكان الميلاد محافظة الخبر – المنطقة الشرقية – السَعُودِيْة.

مكان الاقامة محافظة الخبر – المنطقة الشرقية – المملكة العربية السَعُودِيْة (مقيم فِيْ الرياض للدراسات).

العمر فِيْ العقد الرابع من العمر.

الجنسية سعودي الجنسية.

رمز الإيمان الإسلام.

المؤهلات العلمية إجازة فِيْ العلاج النفسي.

الما الأم جامعة الملك سعود – الرياض.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية.

المهنة ناشط اجتماعي وصانع محتوى.

عزوز، واو، هل عاد

أكد عبد العزيز ثامر عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه من عائلة المطرودي المقيمة فِيْ العوسية وهِيْ قرية سعودية صغيرة تقع شرقي محافظة عنيزة بمنطقة القصيم. ابن إبراهِيْم العيسى بحسب ما نقله المهتمون بالأنساب، فإن وجودهم يتركز فِيْ مناطق القصيم والمنطقة الشرقية، ولكن هناك من يؤكد أنهم من قبيلة عنزة، والله أعلم. .

سناب عزوز واو

يعتبر عزوز واو أحد مشاهِيْر مستخدمي سناب شات السعوديين ويتابعه عشرات الآلاف من المشتركين على حسابه الرسمي على سناب شات الذين يفضلون المحتوى الذي يقدمه من خلال الحب ويمكن متابعة منشورات عزوز الجديدة بالمشاركات على منصة سناب شات من خلال زيارة الحساب إما بالبحث. لاسم المستخدم التالي “Izoz” .10 “، أو مباشرة” “.

تيك توك عزوز واو

يوفر Azzouz Wow محتوى فِيْديو فكاهِيًْا ترفِيْهِيًْا ومميزًا على منصة Tik Tok من خلال حسابه الشخصي، والذي يصممه للمواقف اليومية والساخرة المخصصة للترفِيْه، فِيْ الوقت الذي وصل فِيْه عدد متابعيه فِيْ Tik Tok إلى ما يقرب من 680 ألف وما يعجبهم لـ تجاوزت نصيحته 2.5 مليون إعجاب. ، والتي يمكنك مشاهدتها مباشرة بعد زيارة “”.

لذا؛ فِيْ ضوء تنا لآخر مشاركات عزوز واو على حسابه الرسمي على تطبيق سناب شات، نختتم مقالنا بعنوان Azzouz Wow and what back حيث تعلمنا من خلال فقراته الاسم الحقيقي Azzouz Wow وراجعنا أيضًا جميع الحقائق المتعلقة به السيرة الذاتية وأهم معالم مسيرته.