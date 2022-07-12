عسكري يقتل زميله في الكويت بـ3 طلقات كان يتنمر علي

بالكاد استيقظت الكويت من صدمة مقتل أم لابنها وإخفاء الجثة في منزلها لمدة 3 أشهر، ظهرت ملامحها أول من أمس، حتى بزغ فجر اليوم بجريمة قتل جديدة.

قتل جندي كويتي زميله في العمل بثلاث طلقات من سلاحه الرسمي وهرب من مكان الحادث، لكنه استسلم فيما بعد للسلطات الأمنية.

تفاصيل عملية اغتيال عسكرية لزميله

وبحسب صحيفة المجلس الكويتية، أكد القاتل أن القتيل كان يتنمر عليه باستمرار ويضايقه في العمل. وذكرت الصحيفة أن الضحية توفي في مكان الحادث بعد أن أطلق عليه زميله ثلاث رصاصات من سلاح كلاشنيكوف، واحدة في الرأس واثنتان في الصدر.

ونقلت صحيفة الأنباء عن مصدر أمني قوله وردت أنباء عن جريمة قتل في أحد مخيمات محافظة العاصمة، وعند وصول سيارات الإسعاف تبين أن الجندي المواطن توفي نتيجة إصابته. في حين فر الجاني من مكان الحادث واستسلم لوزارة الداخلية.

اعترافات قاتل نجله في الكويت

يشار إلى أن والدة الطفل، صقر نايف المطيري، التي أبلغت عن اختفائه قبل أسبوع، لتوضيح أنها قتله في فبراير الماضي، اعترفت بأنها قتلت ابنها لأنها كانت “يد شيطان”. “.”، قال، وكان يضربه بالتعاون مع شقيقه الأكبر، موضحًا أن الصبي توفي نهاية فبراير وترك جسده داخل المنزل قرابة ثلاثة أشهر، وتحديداً حتى نهاية مايو الماضي.