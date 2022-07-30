تواجه صناعة نحل العسل فِيْ اليمن العديد من الصعوبات، بعضها يتعلق بالتصدير، وكذلك حرب مليشيات الحوثي المستمرة منذ عام 2014، ما شكل عائقاً أمام القطاع الذي كان مصدر فخر. لليمن فِيْ الماضي.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك “حوالي 100 ألف أسرة يمنية تعمل فِيْ تربية النحل وتعتمد عليها كَمْصدر دخل وحيد لها”.

عادة ما يتنقل النحالون حسب مواسم الإنتاج من منطقة إلَّى أخرى فِيْ اليمن بحثًا عَنّْ نباتات مزهرة، لكن الحرب غيرت ذلك.

ورث النحال اليمني محمد سيف المهنة عَنّْ والده وجده قبله، لكن صناعة العسل التي طالما كانت مصدر فخر لليمن أصبحت مهمة شاقة فِيْ بلد مزقته الحرب لسنوات.

أسفل وادي الضباب فِيْ تعز فِيْ جنوب غرب البلاد الفقير، يطن النحل، بينما يقف سيف فِيْ خلايا النحل المستطيلة، يرتدي خوذة واقية ويفتح واحدة بيديه العاريتين لإخراج النحل.

وعلى عكس مناجم مليشيا الحوثي، يواجه مربو النحل فِيْ اليمن تحديًا إضافِيًْا يتمثل فِيْ تغير المناخ واحتباس الأمطار.

قبل الحرب، كان سيف يمتلك 300 خلية نحل، لكن عددها لا يتجاوز 80 خلية نحل.

يروي مربي النحل للأسف كَيْفَ اضطر إلَّى الفرار عَنّْدما وصل القتال إلَّى قريته ليجد خلايا نحله مفقودة أو مسروقة.

وقال “الحرب أثرت علينا كثيرا. فلول الحرب أثرت على النحالين وهناك تغير فِيْ البيئة”، موضحا أن “العديد من المناطق التي عثر فِيْها النحل قد دمرت”.

بالإضافة إلَّى المخاطر المرتبطة بالحرب، يشكل الجفاف وانخفاض هطول الأمطار تهديدًا إضافِيًْا لصناعة العسل فِيْ اليمن، حيث أثر قلة هطول الأمطار على الغطاء النباتي وقلل من تغذية النحل.

وبحسب سيف، يعمل هُو وغيره من مربي النحل فِيْ مهنة “مهددة بالانقراض”.

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فِيْ تقرير حديث لها، من أن اليمن “مثل العديد من البلدان المتضررة من النزاعات، تأثر أكثر بالتغير المناخي. فارتفاع درجات الحرارة فِيْ السنوات الأخيرة، إلَّى جانب التغيرات الشديدة فِيْ البيئة، يتسببان فِيْ اضطراب البيئة.” النظام البيئي للنحل الذي يؤثر على عملية التلقيح.

وبحسب اللجنة، فإن “معدل هطول الأمطار أقل من المعتاد خلال هذا العام 2022. مع انخفاض منسوب المياه الجوفِيْة وزيادة التصحر، لم تعد المناطق التي كانت فِيْ السابق بيئة للأنشطة الزراعية وتربية النحل تحافظ على سبل العيش”.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية بشير عمر لوكالة فرانس برس ان اللجنة “ستساعد اكثر من 400 مربي نحل فِيْ مختلف المناطق اليمنية هذا العام من خلال تزويدهم” بخلايا نحل وتزويدهم بالتدريب المناسب ليتمكنوا من رعاية النحل بالطريقة الصحيحة “.

لطالما اشتهرت اليمن بجودتها العالية من العسل. ومن أبرز المنتجات عسل السدر الملكي المنتج من نبات السدر الذي ينمو فِيْ الأراضي البرية والصحراوية جنوب شرق اليمن وخاصة محافظة حضرموت.

يعتبر من الأفضل فِيْ العالم، ويثني عليه الخبراء لفوائده الصحية العديدة مثل علاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

يُعرف هذا العسل بكثافته العالية ويمكن الحفاظ عليه لفترة طويلة جدًا ولكنه أيضًا منتج نادر جدًا ومكلف. إنه محل تقدير فِيْ الخليج.

بالإضافة إلَّى تغير المناخ والحرب، لم يعد اليمنيون العاديون قادرين على شراء العسل مع الحرب وتدهُور الأوضاع الاقتصادية.

فِيْ محل لبيع العسل فِيْ تعز، ينتظر نبيل الحكيمي العملاء الذين يترددون فِيْ شراء العسل بسبب تدهُور القوة الشرائية.

ويوضح “قبل الحرب كنا قادرين على العيش، والآن العسل تأثر بالحرب بشكل كبير للغاية، كَمْا تأثر المستهلك بشكل كبير باضطراب العملة”.

يلاحظ التاجر أن الناس لم يعد “قادرين على استخدام الكَمْية التي اعتادوا استخدامها من قبل. فِيْ السابق كنت أبيع 15 إلَّى 25 عبوة فِيْ الشهر، والآن لا يمكنني بيع عبوة واحدة.”

وقال “قد يستغرق مني شهرين أو ثلاثة أشهر لبيع حزمة واحدة”.