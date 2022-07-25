عسيري بعض الدول تتراخى في رصد حالات جدري القرود

قال وكيل وزارة الصحة عبد الله عسيري إن هناك تباطؤا في البحث عن لقاحات جديدة ضد مرض جدري القردة.

جدري القرد

وأضاف عسيري، خلال مداخلة لقناة العربية، أن هناك لجنة استشارية مستقلة في منظمة الصحة العالمية تجتمع بناء على طلب مدير المنظمة في حال وقوع حدث قد يؤثر على الصحة العامة.

وأضاف أن هذه اللجنة اجتمعت قبل شهر واتفقت بالإجماع على أن جد القرود لا يمثل حالة طوارئ صحية، ثم اجتمعت بعد زيادة الحالات ولم تتوصل إلى قرار بعد انقسام بشأن المرض.

استرخاء بعض الدول

وأشار إلى أن هناك تراخيا من جانب بعض الدول في متابعة الحالات، وتعقب المخالطين، واكتشاف اللقاحات والأدوية، والاعتماد على الأدوية القديمة، الأمر الذي أثار قلق منظمة الصحة العالمية التي أرادت أن تثيره. درجة التأهب وإعلان جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة خلال الفترة الماضية.