عسيري لم يتم تسجيل أي أمراض أو أوبئة للحجاج عدا حالات خفيفة جدًّا

أكد وكيل وزارة الصحة عبدالله عسيري، عدم وجود أي أمراض أو أوبئة مسجلة تؤثر على صحة الحجاج بشكل عام، بينما تم تسجيل حالات طفيفة ومتوقعة من الأمراض الوبائية، مثل بعض الإصابات الطفيفة بالكورونا وأنفلونزا المعدة. . تم تسجيله.

الأمراض الوبائية

وقال وكيل وزارة الصحة لـ “العربية” إن وزارة الصحة استهدفت مجموعة من الأمراض الوبائية، من أهمها كورونا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والإنفلونزا، والتهاب المعدة والأمعاء، والحمى، وفقط حالات بسيطة للغاية ومتوقعة، كما تم تسجيل بعض الاصابات الطفيفة بكورونا والانفلونزا المعوية.

9 عمليات قلب مفتوح

وأضاف أنه منذ بداية موسم الحج وحتى اليوم تم إجراء أكثر من 9 عمليات قلب مفتوح وأكثر من 155 عملية قسطرة قلبية على الحجاج.

وأضاف عسيري أنه تم إجراء أكثر من 10 مناظير للجهاز الهضمي و 345 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى حالات الإجراءات الطبية المنتظمة المقدمة للحجاج.

وأشار إلى أن حالات التسمم الغذائي التي تم رصدها كانت بسيطة ومتفرقة، وتم علاجها في المواقع دون الحاجة إلى الرجوع إلى المستشفيات. تم التحقيق في أصل المشكلة التي تسببت في حالة التسمم الغذائي ومعالجتها.