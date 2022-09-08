عسيري يضع “شرط تعجيزي” أمام الأهلي والإدارة تحسم قرارها النهائي

كشف الإعلامي الرياضي حسام القحطاني، عَنّْ آخر محاولات النادي الأهلي بقيادة وليد معاذ، مع عبد الفتاح عسيري لاعب النصر، لتقوية صفوف الفريق خلال موسم ميركاتو الصيفِيْ.

كتب حسام القحطاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الخميس “حصريا محاولات الأهلي مع اللاعب عبد الفتاح عسيري تفشل لأنه يطالب براتب يعادل ما حصل عليه فِيْ الفوز”. “

وأكد الإعلامي الرياضي المقرب من النادي الأهلي أن إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ فِيْ طريقها لإغلاق ملف المفاوضات مع عسيري بشكل نهائي.

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من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، التوقيع على ثلاثي أجنبي جديد، من أجل دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعَنّْاصر مميزة، مما يسهم فِيْ العودة السريعة للدوري المحترف. .

واستطاع مجلس معاذ التعاقد مع الثلاثي الأجنبي الهُولندي الفِيْصلي لاعب الفِيْصلي الهُولندي هشام فايق والجزائري رياض بودبوز والأنجولي ميشال باستوس لموسم واحد.

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