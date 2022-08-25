عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية.

وجهت جمعيات استيطانية متطرفة، مساء أمس الأربعاء، دعوات لشن غارات واسعة النطاق على المسجد الأقصى المبارك.

يأتي ذلك وسط دعوات للسفر إلى المسجد الأقصى والرباط هناك، بعد تزايد اعتداءات المستوطنين على المسجد.

وتتعرض الأقصى يوميا، ماعدا الجمعة والسبت، لتوغلات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، في الفترتين الصباحية والمسائية، في محاولة لتقسيمها مع الوقت.

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين واليهود، من الساعة العاشرة مساءً وحتى العاشرة من مساء غد الخميس، بحجة “الأعياد اليهودية”.

وذكرت الأوقاف الإسلامية في الخليل، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن سلطات الاحتلال أبلغتها غدا بإغلاق المسجد، بحجة إحياء ما يسمى عطلة “1 سبتمبر”.

حظر الأذان

من جهته، استنكر مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري قرار حكومة الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى استمرار منع الأذان في أوقات كثيرة، خاصة وقت صلاة المغرب العربي. من مآذن الحرم الإبراهيمي بشكل مستمر ومتزايد، ويخضع المؤمنون لعمليات تفتيش مختلفة قبل الوصول إلى المسجد الحرام.