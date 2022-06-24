عشر فوائد ستفاجئك في العلكة الخالية من السكر

يمضغ معظم الناس العلكة من أجل المتعة، لكنهم لا يدركون أن العلكة الخالية من السكر لها العديد من الفوائد التي ستكتشفها من خلال قراءة هذا المقال.

ومن أهم هذه المزايا ما يلي

1. تحسين التركيز والذاكرة

أظهرت الدراسات الحديثة أن مضغ العلكة يحسن الأداء العقلي والوظائف المعرفية، مثل التركيز والذاكرة.

2. تحسين اليقظة

أظهرت العديد من الدراسات أن مضغ العلكة يمكن أن يزيد من اليقظة.

يُعتقد أن حركة المضغ في الفك تحفز الأعصاب وأجزاء الدماغ المرتبطة بالاستثارة، بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم.

3. تقليل التوتر والقلق

يمكن أن يساعد مضغ العلكة في تخفيف الطاقة العصبية وتهدئتك.

4. حماية الأسنان

توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بمضغ العلكة لمدة 20 دقيقة بعد الوجبات لأنه ثبت أنها تقلل البلاك.

والسبب في ذلك هو زيادة تدفق اللعاب، مما يقلل من وجود الأحماض على أسنانك التي تسبب تسوس الأسنان وتتلفها.

5. تقليل الحموضة المعوية

بالنسبة لبعض الذين يعانون من حرقة المعدة، فإن مضغ العلكة بعد الوجبات يمكن أن يساعد في تقليل الأحماض في المريء.

6. الإنعاش

إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة وتريد التخلص منها فعليك تناول العلكة لأنها تقضي على الروائح المزعجة.

7. مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين

لا يعد مضغ العلكة عاملاً رئيسياً في الإقلاع عن التدخين، ولكن استخدام العلكة يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السجائر عن طريق الفم.

8. يخفف جفاف الفم

من الفوائد الأخرى لصحة الفم من العلكة الخالية من السكر مكافحة جفاف الفم.

10. يساعد في إنقاص الوزن

في الواقع، يساعد مضغ العلكة في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن.