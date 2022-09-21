عشيقة آدم ليفِيْن تفضح خيانته لزوجته الحامل.. والفنان يعترف بخطأه

انتشرت شائعات كثيرة فِيْ الأيام الأخيرة بأن نجم مارون 5 آدم ليفِيْن خدع زوجته بهاتي برينسلو مع عارضة الأزياء ونجم إنستغرام سمنر ستروه.

ومؤخرا، كشفت سونمر البالغة من العمر 23 عاما عَنّْ علاقتها بالفنانة من خلال سلسلة من المشاركات التي نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

خيانة آدم ليفِيْن

زعمت سمنر ستروه أنها كانت على علاقة مع آدم ليفِيْن لمدة عام تقريبًا، مما يشير إلَّى أنه تلاعب بها وتلاعب بها.

وشارك متابعوه عبر حسابه “تيك توك” مقطع فِيْديو يروي فِيْه تفاصيل علاقته الرومانسية التي قال إنها من أنهىها.

استعرض سمنر بعض الرسائل النصية التي أرسلها ليفِيْن إليه على Instagram.

وكشف أن سبب مغادرته الآن للحديث عَنّْ علاقته بالنجمة العالمية هُو أن بعض أقاربه حاولوا بيع الرسائل النصية التي تبادلها مع آدم للصحف ووسائل الإعلام، مؤكدة أنها أرسلتها لهم بالثقة.

وأوضحت “كنت على علاقة برجل متزوج من عارضة أزياء فِيْكتوريا سيكريت، وأرسلت بغير حكَمْة بعض لقطات الشاشة لمحادثاتنا إلَّى العديد من أصدقائي الذين اعتقدت أنهم جديرون بالثقة، لكن أحدهم حاول بيع رسائلي الخاصة. . إلَّى التابلويد، لذلك علي أن أتحدث الآن “.

قالت سمنر إنها تدرك عواقب كسر صمتها والاتهامات بأنها ستتأثر بالكذب والافتراء والتحريف، لكنها تأمل أن تجلب هذه الخطوة الجريئة الخير فِيْ مكان آخر.

وذكر أنه لم يكن يعلم أن ليفِيْن كان لا يزال على علاقة بزوجته، وعَنّْدما اكتشف ذلك، شعر أنه استغلها، مضيفًا “أشعر بالخجل لأنني ارتبطت برجل يفتقر إلَّى الندم احترام.”

رسائل آدم إلَّى سمنر

فِيْ إحدى الرسائل التي نشرتها العارضة على حسابها، قالت ليفِيْن، “لا تصدق كَمْ أنت مثير … أنت أكثر جنسية 50 مرة وأنا مثير أيضًا.”

Después de que Sumner se negara a hablar con la estrella durante meses, le envió un mensaje extraño, escribiendo “Está bien, una pregunta seria, voy a tener otro bebé, si es un niño al que quiero llamar ‘Sumner’, ¿estás حسنا ” أنا جادة”.

زوجة آدم ليفِيْن تعلن حملها

تصريحات سمنر وكشفها عَنّْ خيانة ليفِيْن لزوجته تتزامن مع إعلان الأخير عَنّْ حمل طفلهما الثالث عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر صورة لها أمام نوافذ منزله وعلامات الحمل واضحة. عَنّْه.

وللفِيْن وزوجته برينسولو ابنتان، “جيو روز” (4 سنوات) و “ديستي روز” تبلغان من العمر 5 سنوات. تزوج الزوجان فِيْ عام 2014.

كَيْفَ رد ليفِيْن

لم ينتظر ليفِيْن طويلاً، ورد فِيْ رسالة إلَّى TMZ المتخصصة فِيْ أخبار المشاهِيْر، مشيرًا إلَّى أنه لم يكن على علاقة بهذه الفتاة على الإطلاق، لكنه اعترف بأنه “تجاوز الحدود”.

قال “ربما تحدثت بشكل جيد مع بعض النساء، لكنني لم أقم بعلاقة مع أي امرأة أخرى غير زوجتي. يؤسفني أن أعترف أنني تجاوزت الخطوط الحمراء فِيْ مرحلة ما من حياتي.

وأضاف “أهم شيء بالنسبة لي اليوم هُو زوجتي وعائلتي، بسبب غبائي وسذاجتي خاطرت بالشيء الوحيد الذي يهمني حقًا، وكان هذا أكبر خطأ ارتكبته، ولن أكرر ذلك مرة أخرى. . سنجتاز هذه المحنة معا “.