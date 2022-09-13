عصام الربيعان رئيساً لديوان الخدمة المدنية الكويتي؟ ، عصام الربيعان هو من أبرز الشخصيات في الكويت حيث تم تعين رئيس الديوان المدني الكويتي، فقد اعتمدت الكويت على التغيرات في كافة الأقسام الحكومية ، وقد تم تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب وهذه هي السياسة المعتمدة في الكويت وهناك مجموعة من الشخصيات العلمية والناشئة في الكويت ومنها عصام الربيعان التي تم تعيينه كرئيس ديوان الخدمة المدنية في الكويت.

ديوان الخدمة المدنية في الكويت

ديوان الخدمة المدنية الكويتي هو من أهم الأنظمة في الكويت ويعتبر من أبرز الهيئات الحكومية الكبرى ويقدم ديوان الخدمة المدنية مجموعه كبيرة من الخدمات المتنوعة للعاملين داخل الكويت كما أنه يسهل على الموظفين في القطاع الحكومي عددا كبيرا من الخدمات ويسهل إنجاز، ويوفر كافة الخدمات إلى المواطنين بشكل إلكتروني عبر الموقع المخصص لديوان الخدمة المدنية وهذا ما سهل على المواطنين الحصول على الخدمات بشكل إلكتروني.

من هو عصام الربيعان رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي

الدكتور عصام سعد الربيعان هو من أبرز الشخصيات في الكويت، وكذلك أنه أستاذ الإدارة العامة والحكومية في جامعة الكويت وامتلك عده مناصب ومنها منصب رئيس ديوان الخدمة المدنية التي تم تعيينهم مؤخرا لعام 2022 م، وفي السابق تم تعيينه منصب أمين عام جامعة الكويت العام 2003 حتى عام 2007، وكان له دور في التخطيط والأبحاث والمختبرات الخاصة في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت.

حقيقة تعيين عصام الربيعان رئيس ديوان الخدمة المدنية في الكويت

أقر مجلس الوزراء الكويتي يوم الإثنين الماضي الموافق 12 سبتمبر عام 2022 عن تعيين عصام سعد الربيعان كرئيس لديوان الخدمة المدنية بسبب مناصبه ومكانته المرموقة حيث يعتبر الدكتور عصام الربيعين ذات خبر طويلة الأمد في هذا المجال فقد تم تنصيبه عده مناصب أداريه معروفه في الكويت ومنها مناصب جامعة الكويت عام 2002 لذلك تم تعيينه كرئيس لديوان الخدمة المدنية لخبرته الطويلة.

يعتبر عصام الربيعين هو رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي الجديد فقد تم تعيينه يوم الإثنين الماضي 12 لعام 2022 بناء على توصيات مجلس الوزراء الكويتي ونظراً الى خبرته السابقة في التخطيط والادارة الشاملة وعمله في جامعة الكويت العربية.