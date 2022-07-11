عصام الوريث محمد إمام وتامر حسني لم يستعينا بدوبلير فِيْ “عمهم” و “بحبك”

كشف مصمم المعارك المصري عصام الريث، عَنّْ كواليس تدريباته لأبطال فِيْلم “أما” الذي عرض فِيْ السينما المصرية.

وقال عصام الوارث، خلال لقائه بـ “فوشيه”، إن تجربة فِيْلم “العم” كانت صعبة للغاية، وأنه لم يقدم تلك المشاهد الكثيفة من قبل، بمشاركة المخرج حسين المنباوي الذي معه. شارك. من قبل فِيْ فِيْلم “شاد بارتس” للفنان محمد رمضان.

وتابع “ الوريث ”، أن أصعب ما واجهه هُو اعتقاده الدائم بأن مشاهد الأكشن المختلفة ستخرج وتذهل الجمهُور، مشيرًا إلَّى أن أبطال المسرحية قاتلوا قبل مشاهد الأكشن.

وأضاف عصام الوارث أن جميع الأصول والأجهزة التي يستخدمها فِيْ أعماله مصرية، مشيرًا إلَّى أن هذه الصناعة لن تتأثر بوجود مصممي المعركة الأجانب لأن كل واحد منهم يختلف فِيْ عمله، والعامل الحاسم فِيْ ذلك. القضية هِيْ المصداقية مع الجمهُور.

قال عصام الوارث، إن الفنان محمد إمام أو تامر حسني لم يستخدم دوبلر فِيْ فِيْلمي “بحبك” أو “العم”، لأن المشاهد لن يحتاج إلَّى أي دوبلر.

فِيْلم “Them’s Uncle” تدور أحداثه حول إطار من الحركة والكوميديا. تدور المسرحية حول قِصَّة سلطان الملاكَمْ والمدرب الذي يعمل مع صديقه سعيد فِيْ مركز رياضي. عَنّْ طريق الصدفة، يتم نقلهم إلَّى مطبعة لتزوير النقود ويتعرضون للكثير من المتاعب.

مسرحية النجوم محمد إمام، هدى المفتي، رياض الخولي، سيد رجب، أحمد خالد صالح، تأليف وليد صبري وإخراج حسين المنباوي.