عصا ترامب السحرية.. كَيْفَ نجا الرئيس السابق من أزمة الديون

فِيْ ظل تعثر الاقتصاد الأمريكي، نجح دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، فِيْ إنهاء أزماته المالية، وفقًا لمجلة فوربس.

كان ترامب، الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة، غارقًا فِيْ الديون والعقارات الخاسرة عَنّْدما ترك الرئاسة.

الآن، مثل السحر، لديه المال ويشعر بالحرية فِيْ القيام بأعمال تجارية، وذلك بفضل مساعدة أصدقائه الأقوياء.

فِيْ اليوم الذي غادر فِيْه دونالد ترامب البيت الأبيض، كان لديه 900 مليون دولار من الديون المستحقة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

للخروج من هذا المبلغ من القروض، يجب على الشخص المطلوب دفعها أداء مهام مستحيلة لأي شركة أو مؤسسة، مما دفع البعض إلَّى توقع نهاية إمبراطورية ترامب الاقتصادية بسبب التحديات التي كانت تواجهها.

كان دويتشه بنك، المقرض القديم لترامب، ينوي إنهاء علاقته بقطب العقارات. أعلنت مؤسستان ماليتان، هما Signature Bank و Professional Bank، أنهما ستقطعان العلاقات فِيْ أعقاب 6 يناير 2022.

وفِيْ الوقت نفسه، كان المدعي العام لمقاطعة مانهاتن على وشك اتهام منظمة ترامب بسلسلة من الجرائم المالية، بما فِيْ ذلك تزوير السجلات التجارية والتآمر والاحتيال.

رياح معاكسة

لحسن الحظ بالنسبة لدونالد ترامب، تبين أن هذه التوقعات كلها خاطئة.

فِيْ الأشهر الـ 15 الماضية، تمكنت منظمة ترامب، التي وجهت إليها لائحة اتهام، من إعادة هِيْكلة جميع ديونها المستحقة التي تبلغ قرابة 900 مليون دولار.

تم سداد اثنين من أكثر قروض دويتشه بنك إزعاجًا، بقيمة إجمالية تبلغ 295 مليون دولار، حيث قام الرئيس السابق ببيع فندقه الخاسر فِيْ واشنطن العاصمة، إلَّى متجر استثماري مرتبط بنجم البيسبول السابق فِيْ دوري الدرجة الأولى أليكس رودريغيز وبطل الملاكَمْة المتقاعد فلويد مايويذر، شكرًا للمساعدة من الشركة. مرتبط بملياردير الكَمْبيوتر مايكل ديل.

كَمْا أعاد ترامب تمويل ديون بقيمة 125 مليون دولار لمنتجع جولف فِيْ ميامي وأعاد صياغة رهن عقاري بقيمة 100 مليون دولار على برج ترامب.

ولا يتعلق الأمر بسداد الديون المستحقة فقط. يمتلك ترامب الآن حوالي 375 مليون دولار نقدًا فِيْ متناول اليد، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كان لديه فِيْ أي وقت خلال فترة رئاسته، وذلك بفضل سلسلة من الصفقات.

كَيْفَ يمكن أن يفعل هذا

حصل ترامب على بعض المساعدة من شريكه التجاري الملياردير، ستيفن روث، الذي يتمتع بسمعة طيبة فِيْ عالم العقارات بالإضافة إلَّى الصفقة المعجزة التي أبرمها مع شركة استثمارية غامضة تدعى CGI Merchant Group.

كَمْا وجد مقرضًا مرتبطًا بعائلة كوشنر ليحل محل دويتشه بنك، الذي مول مشاريعه لسنوات وتجاهل عيوبه.

احتاج دونالد ترامب إلَّى النقود فِيْ يونيو 2022، وكان لديه فِيْ ذلك الوقت 95 مليون دولار، منها 65 مليون دولار يمكنه الوصول إليها بحرية و 30 مليون دولار تحت سيطرة ستيفن روث.

بالنسبة لمعظم الناس، 95 مليون دولار هِيْ الكثير، لكنها لم تكن كافِيْة لترامب، رجل الأعمال الذي كان يدين 900 مليون دولار أثناء حملته الانتخابية.

فندق ترامب

فِيْ هذه الأثناء، كان ترامب يتطلع إلَّى بيع فندقه فِيْ واشنطن العاصمة، والبيانات المالية للعقار، التي قدمتها إيفانكا ترامب فِيْ البداية إلَّى والدها، لا معَنّْى لها على الإطلاق.

فِيْ مقابل الحق فِيْ استئجار مبنى مملوك للحكومة لمدة 60 عامًا، وافقت منظمة ترامب على إنفاق 200 مليون دولار على التجديدات، ثم دفع 3 ملايين دولار كإيجار سنوي للمضي قدمًا.

قص ترامب الشريط فِيْ حفل التنصيب الكبير فِيْ 26 أكتوبر 2016، قبل 13 يومًا من فوزه بالرئاسة. فِيْ النهاية تم التوصل إلَّى تسوية بمبلغ 750 ألف دولار.

على الرغم من الضجة التي حدثت وقت الافتتاح، إلا أن الأعمال الفندقية أخذت فِيْ النهاية منعطفًا نحو الأسوأ. فِيْ الاثني عشر شهرًا حتى 31 أغسطس 2022، كان الدخل التشغيلي للفندق 900 ألف دولار فقط – وهُو مبلغ لا يكفِيْ تقريبًا لتغطية المبلغ المستحق للعائلة. ترامب لدويتشه بنك بقيمة 6.2 مليون دولار.

لإنقاذ الموقف، حولت منظمة ترامب 4 ملايين دولار من شركات دونالد ترامب الأخرى إلَّى الفندق. فِيْ العام التالي، تحول الربح التشغيلي الصغير إلَّى خسارة قدرها 2.1 مليون دولار.

فِيْ ظل هذه الخلفِيْة، توصلت منظمة ترامب إلَّى خطة جريئة بيع المكان مقابل مبلغ باهظ، وأشارت مصادر مجهُولة إلَّى أن ترامب قد يكون على استعداد لقبول 500 مليون دولار – حوالي ضعف ما يعتقد خبراء العقارات المستقلون أن العقار يستحق .

الإعلان عَنّْ البيع لا يعَنّْي إغلاق الصفقة خاصة مع هذا السعر. عرض أحد مقدمي العطاءات، وهُو مستثمر محلي يُدعى براين فريدمان، 175 مليون دولار، 35٪ من السعر المقترح، ولكن بما يتماشى أكثر مع تقديرات الصناعة للموقع. رفض ترامب العرض.

اجتاح جائحة COVID-19 العالم بعد ذلك بوقت قصير، وفِيْ 3 أبريل 2022، قام فندق ترامب بتسريح 237 موظفًا.

ظلت الأمور هادئة لمدة عام ونصف حتى أكتوبر 2022، عَنّْدما بدأت الشائعات تنتشر بأن ترامب وجد مشترًا على استعداد لدفع 375 مليون دولار، وهُو مبلغ بعيد جدًا عَنّْ 500 مليون دولار المقترحة سابقًا ولكن لا يزال أعلى بكثير من التقييمات المستقلة.

تم الانتهاء من الصفقة فِيْ مايو، مما وفر للرئيس السابق وعائلته ما يكفِيْ من المال لسداد ديونه لبنك دويتشه، والتي كان من المقرر أن تستحق فِيْ عام 2024.

Axos Bank ترامب Magic Wand

لعب Axos Bank غير المعروف دورًا رئيسيًا فِيْ عودة الشؤون المالية لترامب. مع تدفق الأموال، يتمتع الرئيس السابق الآن بالقوة المالية للتعامل مع ديونه، لكن علاقاته المصرفِيْة السابقة انهارت.

تركت روزماري فرابليك دويتشه بنك، المصرفِيْ البارز الذي ساعد ترامب على اقتراض مئات الملايين من الدولارات قبل أن تترك الشركة.

احتاج ترامب إلَّى مقرضين جدد، وهنا جاء دور Axos Bank.

كَمْؤسسة صغيرة، لدى Axos Bank أصول بقيمة 16 مليار دولار، مما يجعله كيانًا صغيرًا فِيْ وول ستريت. وبالمقارنة، فإن المقرضين مثل JPMorgan Chase يشرفون على تريليونات الدولارات.

تم تصنيف البنك على أنه جمعية ادخار، مع وجود قيود على ما يمكنه إقراضه لشخص واحد.

فِيْ يونيو 2022، قال البنك إنه لا يمكنه إقراض أكثر من 204 ملايين دولار لأي فرد. وكشف البنك أن أكبر رصيد مستحق له يبلغ 145 مليون دولار.

لم يتردد بنك Axos Bank فِيْ الفرصة التي أتيحت له لإعادة تمويل برج ترامب، الذي تبلغ قيمته أكثر من ضعف قرض ترامب البالغ 100 مليون دولار.

فِيْ فبراير 2022، أقرض البنك الرئيس السابق 100 مليون دولار. وأشار البنك فِيْ بيانه إلَّى أن الصفقة للأعمال فقط.

الديون

منذ ترك دونالد ترامب منصبه، سدد قروضًا لأربعة عقارات وأعاد تمويل أربعة عقارات أخرى، مما أدى إلَّى إزالة ما يقدر بنحو 875 مليون دولار من الالتزامات.

احتاج ترامب إلَّى إعادة تمويل حوالي 125 مليون دولار من ديون دويتشه بنك لمنتجعه فِيْ ميامي للغولف، المستحق فِيْ عام 2023. كان العقار، ترامب ناشيونال دورال، فِيْ يوم من الأيام مغناطيسًا للمال، مع دخل تشغيلي سنوي قدره 12 مليون دولار.

يمتلك ترامب الآن 375 مليون دولار، لذا يمكنه نظريًا سداد قروضه بالكامل من أمواله الخاصة. ومع ذلك، يبدو أنه يفضل اقتراض المزيد من الأموال لمجرد أنه يستطيع ذلك.

لا يزال لدى ترامب الكثير من الديون – يقدر إجماليها بنحو 1.1 مليار دولار – لكن معظمها لن يكون مستحقًا حتى عام 2028 أو بعده.