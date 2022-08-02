عصا جارسيا السحرية.. تطور ملحوظ فِيْ دفاع النصر وبناء الهجمة

أبرز الناقد الرياضي محمد مرزوق بصمة المدرب الفرنسي رودي جارسيا على لاعبي الفريق الأول لنادي النصر، ودوره الفاعل فِيْ تحسين الجانب الدفاعي والهجومي.

حقق الفريق الكروي الأول لنادي النصر فوزًا وديًا ومكلفًا على ريال سرقسطة الإسباني بهدفِيْن لواحد، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يستعد النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، فِيْ معسكر تحضيري بمدينة مريبة الإسبانية، بسلسلة من المباريات الودية، التي بدأت ضد نادي لاس بالماس، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2). .).

وقال محمد مرزوق فِيْ تصريحات متلفزة على برنامج “لا فوز دي لاس ماساس” “لقد أظهر بلدان لاس بالماس وسرقسطة تحسنا دفاعيًا فِيْ الانتصار. لمسات جارسيا تحتاج إلَّى وقت، والعَنّْاصر الشابة هِيْ ورقته الفائزة وعلى رأسهم. سامي الناجي “.

وتابع الناقد الرياضي “المباريات الودية لن تعكس المستوى الحقيقي للفوز. فِيْ غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مع انطلاق الدوري سيكون العالم أفضل”.

وأضاف مرزوق “مباراة لاس بالماس فريق كبير يصعب مواجهته أمام الأندية الكبيرة فِيْ الدوري الإسباني مثل ريال مدريد وبرشلونة، وكنت أستحوذ عليهم ضدهم”. النصر صحيح أنه عانى أمامه من ناحية الاستحواذ، لكن مسألة العودة بالنتيجة فِيْ الشوط الثاني وإحراز هدفِيْن، هذا دور كبير. بسبب شخصية المدرب، كان هناك أيضًا مزيج من الخبرة. وأسماء شابة “.

وأضاف الناقد الرياضي “بخصوص مباراة ريال سرقسطة، كان هناك أداء إيجابي فِيْ الفوز، جعلهم يفوزون بكأس العالم بهدفِيْن مقابل هدف”.

وأردف “هذه الإيجابية لم تكن موجودة فِيْ الدفاع عَنّْ الانتصار من قبل، بل كانت موبوءة فِيْ خط الدفاع، لكننا الآن نشهد تطوراً ملحوظاً فِيْ مسألة خروج الكرة، وبناء الهجوم، والصلابة والدفاعية. متانة. ”

وختم محمد مرزوق تصريحاته بشأن جارسيا والنصر بالقول “جارسيا قادر على تطوير اللاعبين كَمْا حدث مع سامي الناجي الذي شاهدناه يسجل هدفِيْن”.

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