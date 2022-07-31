يجب أن يستعد عشاق الواقع الافتراضي لنهاية شهر العسل مع الأسعار الرخيصة للأجهزة.

حتى عَنّْدما ترفع شركة Meta الأم لفِيْسبوك سعر جهاز Quest 2 VR بمقدار 101 دولارًا، فقد يكون أرخص سعر فِيْ السوق.

أشار تقرير نشره موقع Cnet.com المتخصص فِيْ القضايا التقنية، إلَّى أن Meta فاجأت المستخدمين بإعلانها عَنّْ الجيل الجديد من جهاز الواقع الافتراضي Quest 2، حيث تم رفع سعره من 299 دولارًا إلَّى 400 دولار، بدءًا من الأول من أغسطس المقبل. .

بالرغم من أن الزيادة فِيْ سعر أي جهاز بعد عامين من إطلاقه أمر طبيعي، إلا أن حجم الزيادة التي قررها Meta لجهاز Quest 2 ليس عاديًا، والجهاز نفسه ليس جهازًا عاديًا.

تبرر Meta زيادة الأسعار بالحاجة إلَّى تمويل الاستثمارات فِيْ تكنولوجيا الواقع الافتراضي وعالم الميتافِيْزيقيا، لكن السماعة الذكية Quest2 كانت دائمًا منخفضة السعر بشكل مصطنع، أقل من هذا النوع من الأجهزة. لسوء الحظ، لن تكون هذه الزيادة الأخيرة، حيث أن هناك موجة من الارتفاعات فِيْ أسعار أجهزة الواقع الافتراضي خلال الفترة المقبلة، وفقًا لموقع Cnet.com.

من المتوقع أن تطلق Meta جيلًا جديدًا من أجهزة الواقع الافتراضي هذا الخريف، تسمى Quest Pro، والتي تسمى أيضًا Project Cambria. سيكون هذا الجهاز قادرًا على تتبع حركة عين المستخدم من خلال شاشة عالية الجودة والقدرة على مزج الواقع الحقيقي والافتراضي. ومن المتوقع أن يصل سعر هذا الجهاز إلَّى أكثر من 800 دولار.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة المنافسة آبل جهاز الواقع الافتراضي العام المقبل، بسعر يصل إلَّى 3000 دولار.

سيكون أرخص جهاز فِيْ هذه الفئة هُو PlayStation VR2، والذي من المتوقع إطلاقه بحلول نهاية هذا العام. لن يكون هذا الجهاز مجرد جهاز واقع افتراضي واحد، بل سيكون مزودًا بشاشة OLED، ونظام صوتي، وسماعة رأس تعمل باللمس، ونظام لتتبع العرب اليوم، ووحدات تحكَمْ تعمل باللمس يمكن تعديلها لتناسب تفضيلات كل مستخدم. . ومن المتوقع أن يصل سعر هذا الجهاز إلَّى 600 دولار على الأقل، بينما يبلغ سعر الجيل الحالي PSVR 400 دولار. يحتاج المستخدم أيضًا إلَّى امتلاك وحدة تحكَمْ فِيْ ألعاب الفِيْديو PlayStation 5 بسعر 500 دولار لاستخدام PSVR.