عصر تعددية الأطراف.. “التجارة العالمية” على مَوعِد مع عام استثنائي

توقع مركز دبي للسلع المتعددة أن تواصل التجارة العالمية، التي وصلت إلَّى مستوى قياسي بلغ 28.5 تريليون دولار فِيْ عام 2022، نموها المطرد خلال عام 2022.

وكذلك فِيْ السنوات القادمة، حيث تدخل حقبة جديدة من التعددية القائمة على التوجه الإقليمي وتجارة الخدمات والابتكار والتجارة المستدامة فِيْ مواجهة التأثير البطيء للاقتصاد العالمي.

نمو مدفوع بالطلب المكبوت

جاء ذلك فِيْ تقريره الأخير “مستقبل التجارة 2022″، حيث أشار إلَّى أن تجارة السلع تشهد حاليًا نموًا بقيادة الطلب المكبوت الناجم عَنّْ الصدمة التي أعقبت تفشي الوباء، ومن المتوقع أن يحدث ذلك. سيتبعه انتعاش فِيْ تجارة الخدمات.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفِيْذي والرئيس التنفِيْذي لمركز دبي للسلع المتعددة نتوقع أن تحافظ التجارة العالمية على نموها المرن هذا العام، وإن كان بوتيرة أبطأ إلَّى حد ما من عام 2022، التي حققت خلالها نتائج قياسية، بالإضافة إلَّى الانتعاش المكبوت. الطلب الناجم عَنّْ الصدمة. بعد الوباء، ستدعم العديد من التغييرات الحالية طويلة الأجل التجارة عبر الحدود فِيْ السنوات القادمة، بما فِيْ ذلك الإقليمية المتنامية والقوة فِيْ تجارة الخدمات والابتكار وسياسات المناخ “.

وتابع “هناك جهُود مشتركة يجب أن نبذلها من أجل مستقبل التجارة وبناء الاقتصادات أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، وهُو سد فجوة التمويل فِيْ البنية التحتية وتمويل التجارة، وهُو أثر إيجابي على التجارة العالمية لجميع الأطراف.

شراكات اقتصادية تنافسية

وذكر أنه مع نمو الصفقات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، تهدف حكومة الإمارات إلَّى توقيع 27 اتفاقية شراكة اقتصادية ثنائية شاملة مع شركاء تجاريين رئيسيين، ثمانية منهم هذا العام، دعماً لجهُودها فِيْ تعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. .

من جانبها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفِيْذي للعمليات فِيْ مركز دبي للسلع المتعددة، إن التجارة العالمية القوية ستعزز مساعدة البلدان على بناء المرونة والاستدامة والنمو الاقتصادي خلال عام 2022 وما بعده من خلال تزويدها بالسلع والخدمات. تعد إعادة هِيْكلة سلاسل القيمة العالمية مصدرًا مستمرًا لتحرير التجارة وإحياء النمو العالمي والتجارة عبر الحدود من خلال تسهِيْل التنويع الاقتصادي، مما يسمح للبلدان بتقليل اعتمادها على مصادر محدودة من المستوردين والمصدرين والقطاعات.

يقدم تقرير مستقبل التجارة 2022 العديد من التوصيات الرئيسية للحكومات والشركات، بما فِيْ ذلك توصيات السياسة التجارية للشركات وتوصيات السياسات للحكومات. كَمْا أظهر التقرير أن ملامح الحقبة الجديدة للتعددية ستتشكل من خلال ثلاثة تحولات أساسية فِيْ الاقتصاد.

يشار إلَّى أن مركز السلع المتعددة كشف عَنّْ التقرير خلال فعالية نظمها مركز آسيا هاوس بلندن، بحضور خبراء فِيْ مجال التجارة العالمية شاركوا فِيْ حلقة نقاش حول نتائج التقرير.