عصير الرمان المشروب السحري ضد مرض السكري

موجات الحر تزداد قوة. هناك طلب متزايد على العصائر والمشروبات الباردة، والتي غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مما يسبب ضررًا لا سيما لمرضى السكر. أظهرت دراسة حديثة، نشرتها شركة Express، أن عصير الرمان يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

قيمت الدراسة 21 شخصًا شربوا الماء وعصير الرمان بشكل عشوائي، وفي نفس الوقت شربوا الماء وعصيرًا آخر يحتوي على نفس كميات السكر مثل الرمان.

عند تحليل مستويات السكر في الدم، وجد أن شرب الرمان يساعد في خفض مستويات السكر في الدم أكثر من المشروبات العادية. وخلص البحث إلى أن مكونات عصير الرمان من المرجح أن تنظم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز في البشر.

فوائد الرمان

يحتوي الرمان على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي أصباغ تعطي العصير لونه المميز، وهذه الأطعمة غنية بمضادات الأكسدة. تشير النظريات الصحية إلى أن مضادات الأكسدة يمكن أن ترتبط بالسكر وتمنع تأثيرًا كبيرًا على مستويات الأنسولين.

مضادات الأكسدة

و قبل؛ وشرح الخبير في المواد المسرطنة الأستاذ الدكتور فهد الخضيري مفهوم مضادات الأكسدة وطرق الحصول عليها بشكل طبيعي وتأثيرها على الجسم.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “المواد الصحية في الغذاء كثيرة، وأهمها لاستدامة الصحة مضادات الأكسدة”.

وتابع لفهم مصطلح (مضادات الأكسدة)، فهي مواد صحية تقضي على التحولات الخلوية الضارة وتمنعها، وتمنع بعض الأمراض بإذن الله، وتعقب ما يسمى بالجذور الحرة التي غالبًا ما تلتصق بالخلايا وتسبب بعض الأمراض. . “