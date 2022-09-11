عضو سابق بالمركزي المصري يكشف لـ”العرب اليوم الإخبارية” تفاصيل ربط “ميزة” المصرية بنظام “مير” الروسي

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والميزانية بمجلس النواب المصري، أن مصر ستربط شبكة “ميزة” بنظام “مير” الروسي للتعامل بالروبل نهاية عام 2022.

وقال الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري السابق، لـ «العرب اليوم نيوز» إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة البنك المركزي والتوجيهات الرئاسية للحكومة، بهدف تعزيز التعاملات التجارية وتقليصها. العجز وتعزيز الصادرات.

وأضاف أن ربط شبكة “ميزة” بنظام “مير” الروسي يسهل دفع فاتورة القمح لموسكو.

ما هُو نظام الدفع الروسي “مير”

و “MIR” هِيْ بطاقة مصرفِيْة روسية تعمل بنظام الدفع بالروبل، والتي تم إطلاقها فِيْ عام 2015 بعد أن واجه عدد من البنوك الروسية مشاكل مع “فِيْزا” و “ماستر كارد”، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب ضمها شبه الجزيرة. القرم.

تمت الموافقة على بطاقات مير حاليًا فِيْ أكثر من 10 دول تركيا وفِيْتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

سرّعت روسيا جهُودها للترويج لنظام MIR عالميًا بعد إعلان Visa و MasterCard عَنّْ تعليق خدماتهما فِيْ روسيا على خلفِيْة العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا.

ما هِيْ بطاقات المزايا المصرية

أما نظام “ميزة” فهُو بطاقة دفع مصرية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات من خلال شركة Egypt Banks 123.

يتم إصدار بطاقة ميزة كبطاقات مسبقة الدفع لمختلف شرائح العملاء داخل مصر فقط.

البطاقة هِيْ أيضًا ميزة تسمح بالسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التي تحمل عدد البنوك المصرية 123.

مدفوعات مير والسياحة

وأضاف الفقي أن تفعيل الربط بين مير وميزة سيمكن من التعامل بالروبل الروسي بسهُولة مما يدعم سداد فواتير القمح الروسي بسهُولة، كَمْا يدعم تنشيط السياحة الروسية فِيْ مصر حيث يمكن للسائحين التعامل بالروبل فِيْ أي مكان فِيْ مصر. مصر.

التقى وفد خبراء من البنك المركزي المصري فِيْ موسكو فِيْ يونيو الماضي بمسؤولين بالبنك المركزي الروسي من أجل ترتيب خطة تنفِيْذ فنية وفنية للتعامل بالروبل.

ويعزز نجاح القرار المتوقع التقدم التكنولوجي الذي حققه البنك المركزي المصري فِيْ السنوات الماضية فِيْ إطار الشمول المالي.