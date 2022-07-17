عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة لرابطة الأندية بعد الهزيمة من بيراميدز

أرسل محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، طلبًا إلى اتحاد الأندية، عقب خسارة الأحمر أمام بيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وخسر الأهلي أمام نظيره بيراميدز بهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

رسالة من الدماطي بخصوص الجمهور

وكتب الدماطي عبر حسابه على “فيسبوك” “لأول مرة منذ خمس سنوات تحدثت وأنا عضو في المجلس ولكن بلغتي الحالية فقط لأن الصدق يجبرني على ذلك”.

وتابع “أعرف سيل النقد الذي سيهبط علي، والنقاد يعلقون على الجانب الفني الذي أثق بإذن الله أنه بمرور الوقت بالتأكيد سيتم إصلاحه”.

وتابع “لدي ثقة كاملة في التعامل مع الكرة لتجاوز الصعوبات، لكن فكرة أنني عشت طوال حياتي في الملعب تجعلني أقول كلمتين دولتين”.

نظام دخول الملاعب للجماهير

وأكد “من الضروري إعادة النظر في ة سريعة لنظام التذاكر الجماعية، لا نظام تحديد المشجعين ولا أسعار التذاكر بسبب تدخل نوعية جمهور زمان الأهلي”.

تخفيض سعر تذاكر المباراة

وتابع “وليست فئات الأشخاص الذين يحبون الأهلي وكرة القدم بجدية، علينا أن نخفض سعر الدخول إلى 25 جنيهاً، حتى يأتي كل من يصل إلى الملعب ليأكل شيئاً يدفع لباسه مرتين”. . “

وتابع “بعبارة أخرى اللعبة ستكون قيمتها 75 جنيهًا على الأقل، وهذا يبرئ من يتقاضون رواتب 3 و 4 آلاف جنيه شهريًا، يمكنهم الذهاب إلى 3 ألعاب على الأقل شهريًا”.

وأشار إلى “خلافا الآن للحزب الذي يدخل ما لا يقل عن 150 جنيها، يعود نظام الحجز إلى الساعة، من مقدمة نقاط بيع النادي”.

وأوضح “جميع شركات الاتصالات ليست رعاة، فهي تشتري فقط ببطاقة ورقم هاتف، ويتم إجراء استشارة أمنية”.

وتابع “إذا كانت هناك مشكلة في التذاكر، فأنت تقف عند البوابة مثل أوروبا، والملاعب مفتوحة بكامل طاقتها”.

وأضاف “نحن مصر، ونعلم أننا بأمان بأي عدد وفي أي وقت. ولا توجد دولة في المنطقة تتمتع بربع استقرارنا الأمني”.

ويشير “إذا شعرت بأني مقصور في شيء ما، فأنا لا أرى أن الملعب يقتصر على مجموعة معينة”.

وعن ما حدث عام 2011 قال “ربط كرة القدم بالسياسة خطأ لن يتكرر مرة أخرى إن شاء الله”.

“لا أحد في المقام الأول يمكن أن يفكر في زعزعة الاستقرار الذي حققناه بعد معاناة رهيبة”.

“إذا كان شخص ما في حالة حب ولكنه يفكر في الدخول في سياسة أخرى، فإن بقية الجمهور سيكونون هم من يلتزم الصمت، ولا حتى الأمن”.

وختم عظمة النادي الأهلي مستمدة من شخصية جماهيره، جمهوره جمهور الملعب.