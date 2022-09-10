عطر ريتاج من الماجد كم سعره ، يعد من الأسئلة التي شاعة خلال الأيام الاخيرة وذلك بعد قيام الشركة بعمل الخصومات خاصة على المنتجات التي تتعلق بالعطور والبخور، و تعتبر من الشركات التي برعت في مجال العطور وأشهرها داخل المملكة العربية السعودية ، واصبحت سمعة الشركة السعودية الماجد تطال أيضًا في أنحاء مختلفة من منطقة الخليج مثل الكويت والإمارات وغيرهما، تابعوا معنا .

شركة الماجد للعود

تعتبر شركة الماجد للعود من اهم الشركات السعودية المنتجة للعطور المصنعة خصيصا من العود الاصلي برائحة شرقية مميزة. لا ينتشر اسم الماجد للعود فقط في المملكة العربية السعودية ولكن هذه الشركة لها شهرة في جميع أنحاء الخليج العربي حيث لديها أكثر من 60 عاما من الخبرة في مجال صناعة العطور من العود المختلط مع العديد من المكونات الأخرى حيث تم تأسيسها عام 1956 م.

أفضل عطور شركة الماجد للعود

أفضل عطور الماجد للعود تتمثل في النقاط التالية

عطر المعاني من الماجد.

عطر الحور.

بوكس دخون الشيوة خشب ابيض.

عطر ريتاج وعطر ريماس.

عبوة من زيت الحجاز وعطر لانا وعطر سولين.

باقة عطور عودي وعدرية وملكي الشرق.

عطر رنان باللون الأحمر VIP.

عطر وودي وايت وود فيليدج.

عطر ريتاج من الماجد

أهم ما يميز عطر ريتاج الماجد هو الجدول التالي

العطر باللغة الإنجليزية ريتاج الشركة المنتجة الماجد للعود المجموعة المستهدفة رجال ونساء نوع المنتج عطر عائلة العطر زهور سنة الإصدار 2022 الاهلية 50 مل

مكونات عطر ريتاج من الماجد

مكونات عطر ريتاج من الماجد للعود هي كما يلي

مقدمة حمضيات.

القلب زهري

القاعدة الفانيليا والمسك.

العبوة عبوة زجاجة شفافة.

اللمسة الأخيرة لمسة من الجواهر الزرقاء.

عطر ريتاج من الماجد كم هو

سعر عطر ريتاج من الماجد للعود في بعض الدول العربية كالتالي

يصل سعر عطر ريتاج من الماجد للعود في جمهورية مصر العربية إلى حوالي 250 جنيهاً.

يبلغ سعر عطر ريتاج من الماجد في السعودية حوالي 140 ريالاً سعودياً.

يبلغ سعر عطر ريتاج من الماجد في الإمارات العربية المتحدة حوالي 80 درهم إماراتي.

عطر ريتاج من الماجد في الكويت يكلف حوالي 10 دنانير كويتية.

كم عدد فروع الماجد للعود بالرياض

يمكن الاطلاع على عدد فروع الماجد للعود وعناوينها في الرياض من خلال النقاط التالية

فرع عنكاس في شارع خالد بن الوليد.

البادية مول فرع 1 بوابة رقم 5 حي العريجاء.

فرع الرياض جاليري بحي الملك فهد.

فرع سيتي مول بحي الشفا.

فرع الصالة الدائرية بشارع خويلد بن مرة.

فرع العثيم مول بحي الربوة.

فرع البادية 2 بشارع حمزة بن عبد المطلب.

فرع التخصصي بشارع التخصصي.

فرع أندلسية بلازا بحي النهضة الأندلس مول بوابة 5.

فرع العثيم مول بحي النسيم.

فرع اليرموك على طريق الإمام سعود في حي اليرموك.

فرع سوق الحجاب بحي النسيم طريق احمد بن حنبل تقاطع طريق الاربعين.

فرع الربيع على طريق الملك عبدالعزيز.

فرع الشفاء بشارع عرار.

فرع المعيقلية في أسواق التعمير شارع المعيقلية مقابل الامارة في حي الديرة.

فرع الملك فهد على طريق الملك فهد.

فرع وادي لبن في شارع الشفاء.

فرع العثيم مول 2 بحي الربوة.

الفرع العقاري بشارع العليا.

فرع القصر مول بحي السويدي.

فرع طيبة بأسواق طيبة.

فرع مارينا مول بشارع العليا.

فرع ماجد في أسواق العويس.

فرع النظيم بشارع خريص.

فرع خريص بلازا بحي الأندلس.

فرع خالد في أسواق العويس حي الملك فهد.

فرع مجمع سانيا بحي الجزيرة.

فرع صالة خريص بطريق خريص.

فرع غرناطة مول بحي غرناطة.

طرق التواصل مع الماجد للعود

يمكنك التواصل مع شركة الماجد للعود من خلال وسائل الاتصال المختلفة المدرجة في النقاط التالية

الاتصال على الرقم الموحد لخدمة العملاء (920020088).

التواصل عبر الواتساب على الرقم (+966545520088).

تواصل مع خدمة عملاء الماجد للعطور عبر الرابط مباشرة.

تواصل مع خدمة الدعم الفني عبر الرابط مباشرة.

الحساب الرسمي لشركة الماجد للعود عبر منصة الفيس بوك مباشرة.

موقع شركة الماجد للعود

أطلقت شركة الماجد للعود موقعها الخاص لنشر أحدث العروض الترويجية للشركة مع تزويد العميل بإمكانية الوصول إلى جميع المنتجات. يمكن زيارة موقع شركة الماجد للعود عبر الرابط مباشرة.

عطر ريتاج من الماجد كم سعره ، يسعى دائماً الأشخاص من المواطنين في المملكة ودول الخليج بالاهتمام بالعطور وانواعها من البخور ، وتعتبر من الزينة التي يتزين بها المواطنين في المملكة ، وتعتبر شركة عطور الماجد مصنعة خصيصا من العود الاصلي برائحة شرقية مميزة