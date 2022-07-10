عطل بخط كهرباء رئيسي بألمانيا يوقف قطارات شتوتجارت لساعات

تسبب عطل كبير فِيْ أحد خطوط الكهرباء العلوية فِيْ توقف القطارات فِيْ محطة القطار الرئيسية فِيْ شتوتجارت بألمانيا لعدة ساعات يوم السبت.

تسبب هذا فِيْ العديد من حالات التأخير فِيْ الرحلات الجوية، والتي يمكن أن تستمر يومًا آخر.

تمكنت بعض قطارات المقاطعات من دخول محطة شتوتغارت الرئيسية عبر الخطوط الأرضية السفلية بحلول المساء.

بعد ذلك، أعيد فتح عدد من المسارات الستة عشر فوق الأرض أمام حركة القطارات الإقليمية والبعيدة المدى.

تسبب العطل فِيْ خط الكهرباء العلوي فِيْ تأخير العديد من رحلات القطارات، حيث تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية بين الخطوط، مما أثار استياءً كبيرًا بين الركاب الذين اضطروا إلَّى الانتظار لفترة طويلة لاستلام حقائبهم. لم يتضح بعد سبب حدوث العطل فِيْ الصباح.

وقال متحدث باسم هِيْئة السكك الحديدية الألمانية إن هذه التأخيرات من المرجح أن تستمر فِيْ القطارات يوم الأحد.

تسبب الانقطاع فِيْ تحويل مسار القطارات بين مدن مانهايم وهايدلبرغ وكارلسروه وأولم، والتي كانت متوقفة فِيْ محطة شتوتغارت.