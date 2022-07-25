عطل مؤقت.. إسبانيا تعلن عودة إمدادات الغاز الجزائري من “ميدغاز”

وبسرعة قصوى تمكنت إسبانيا من إصلاح الخلل الذي حدث فِيْ أنبوب الغاز القادم من الجزائر “ميدغاز”.

وأعلنت مدريد، مساء أمس الأحد، عودة خط أنابيب “ميدغاز” للعمل ومعه إمدادات الغاز الجزائري، بعد عطل مفاجئ ضربه، وهُو الخط الذي يمده بأكثر من 20٪ من احتياجاته. احتياجات الغاز.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، نقلاً عَنّْ شركة الطاقة “أناغاس”، أن الخلل تم إصلاحه بالكامل، ورجعته إلَّى “مشكلة فنية محدودة”، مؤكدة أن إصلاحه يتطلب “وقتًا قصيرًا”.

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية محلية، مساء السبت، أن العطل تسبب فِيْ انخفاض الغاز القادم من الجزائر، لكنه “لم ينقطع”.

أعلنت شركة سوناطراك للنفط فِيْ الجزائر، صباح السبت، عَنّْ انقطاع مؤقت فِيْ إمداد إسبانيا بالغاز، بسبب خلل من الجانب الإسباني فِيْ مستوى خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر وإسبانيا (ميدغاز).

وذكر بيان صادر عَنّْ الشركة الحكومية أن “الفرق الفنية الإسبانية تعمل على إصلاح الخلل لاستئناف توريد الغاز لإسبانيا فِيْ أسرع وقت ممكن”.

وخط أنابيب “ميدغاز”، بطول 760 كيلومترا، يصل إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط ​​، بطاقة 280 مليار قدم مكعب سنويا، ويعمل منذ 2011.

كشفت وسائل إعلام إسبانية فِيْ مارس الماضي أن الجزائر “فقدت مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي إلَّى السوق الإسبانية لصالح الولايات المتحدة”.

وعزت ذلك إلَّى مضاعفة واشنطن لصادراتها من الغاز المسال إلَّى إسبانيا، على عكس التراجع الكبير فِيْ صادرات الغاز الروسي إلَّى الدولة الأيبيرية.

وأشارت نفس التقارير الإعلامية إلَّى ارتفاع واردات إسبانيا من الغاز من الولايات المتحدة إلَّى 32.9٪، فِيْما جاءت الجزائر فِيْ المرتبة الثانية بنسبة 23.2٪.