“عـاجل” تعليق الدراسة في السعودية 1444 حقيقة ام لا || الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد ،تعتبر من أكثر المواضيع المتداولة في السعودية وذلك بعد توقف عدد من المنصات التعليمية الإلكترونية مثل منصة مدرستي بالإضافة الى الفاقد التعليمي الذي أثر على سير العملية التعيليمية ،كما ومن المتوقع أن تكون الدراسة في السنة الدراسية الجديدة بشكل وجاهياً كامل.

حقيقة تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية حَقيْقَة تعليق الدراسة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عام 1444، موضحة أنها كلها شائعات لا أساس لها وأن الدراسة ستستمر ولن تتوقف، لكن مسار الدراسة سيتغير بدلاً من الدراسة الإلكترونية. المعلومات والدروس إلكترونيًا سواء كانت الدراسة إلكترونية أو وجهًا لوجه، لاحتوائها على العديد من الخدمات التعليمية التي ستساعد الطلاب فِيْ دراستهم وتسهل عليهم فهم دروسهم والتمكن من تها فِيْ أي وقت، وأكد وزير التربية والتعليم أن دراسة العام المقبل ستتم فِيْ جامعات ومدارس خاصة أو خاصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تابعنا. نقدم فِيْ الفقرة التالية الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023.

مناهج العام الدراسي الجديد 1444

بعد أن نشرنا لكَمْ حَقيْقَة توقف الدراسة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1444 وأنها مجرد إشاعات كاذبة وأن الدراسة ستكون حاضرة، فلنعرّفكَمْ على الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022 بوزارة الخارجية. أعلن التعليم فِيْ المملكة عن مَوعِد بدء العام الدراسي الجديد 1444 والمقرر أن يبدأ يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022، وسيستمر الفصل الدراسي لمدة 14 أسبوعًا، وسيحصل الطالب على ثلاثة تراخيص منها اثنان فِيْ نهاية كل أسبوع، أي ما يعادل 28 ترخيصًا طوال الفترة بالإضافة إلى ترخيص العيد الوطني، وينتهِيْ الفصل الدراسي فِيْ 24 نوفمبر 2022، ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني بعد 10 أيام من نهاية الفصل الأول .

انتشرت شائعات كثيرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حول تأجيل العام الدراسي المقبل للمدارس والجامعات، بعد أن أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بتحويل الدراسة العام المقبل شخصيًا بدلاً من الدراسة إلكترونيًا. لا صحة للشائعات حول التأجيل.

استمرار منصة مدرستي عبر الإنترنت

وكانت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة قد أصدرت قرارًا بوقف الدراسة الإلكترونية وأن الدراسة للعام الجديد ستكون وجهاً لوجه فِيْ المدارس وليس إلكترونيًا، الأمر الذي أثار جدلاً بين الطلاب، مع قلق العديد من الطلاب من تعليق برنامج “Mi”. منصة Escuela “، لكن الوزارة أكدت أنه سواء كانت الدراسة إلكترونية أو وجهاً لوجه، فإن منصة Mi Escuela ستستمر فِيْ العمل وتقديم الدروس والمعلومات للطلاب إلكترونياً لتسهِيْلهم.

“عـاجل” تعليق الدراسة في السعودية 1444 حقيقة ام لا || الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد كما وأعلن بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم عن ألية سير الدراسية في العام الجديد والتوجه بشكل جزئي الى الجانب الإلكتروني والمنصات التعليمية.