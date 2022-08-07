عفاف فلمبان غرقت مع صديقتها أثناء إنقاذهما فتاتين في جدة

نعى عدد كبير من المواطنين الطبيبة السعودية، عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه التي توفيت مساء السبت الماضي، أثناء محاولتها إنقاذ فتاتين من الغرق في محافظة جدة، حسبما أكدت تغريدات على تويتر.

حالة حزن

وأطلق الحادث العنان لحالة من الحزن بين مستخدمي تويتر وخاصة في الوسط الطبي. ونعى عدد من الأطباء والمختصين الدكتورة فلمبان وصديقتها، سائلين الله عز وجل أن يرحمهم ويغفر لهم وأن يتقبلهم مع الشهداء، ويلهم أهلهم بالصبر والعزاء.

كارثة مأساوية

كتبت استشارية أمراض النساء والتوليد سامية العمودي مأساة مؤلمة تركت حزنًا عميقًا بوفاة زميلة في أمراض النساء والتوليد وعقم الدكتور عفاف فيليمبان، تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها، وفقنا الله أسمى الجنة. مستقر بالنسبة لها، منذ يوم أمس غرقت وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله ويغمرها في رضائه العظيم.

نعي عفاف فليمبان

وتداولت التغريدات مآثر عن حياة الدكتورة الراحلة وسط تأكيدات على حسن الخلق ورحمة لكل من قابلتهم.

قال الدكتور مشعل العقيل اللهم اغفر للدكتورة عفاف، ارحمها، واسكن في حدائقك الواسعة، وجزؤها خير الجزاء على ما قدمته لمرضاها وطلابها، واجعلها شفيعًا. لها.

بينما قال عزام القاضي “رحم الله طبيبنا الفاضل استشاري أمراض النساء والولادة، وجعلها تسكن في جنات العلي”.

كما كتب أحد زملاء الفقيد إنا لله وإنا إليه راجعون. الدكتورة عفاف إنسانة رائعة قبل أن تكون طبيبة ناجحة، غفر الله لها ويرحمها ويسكن في حدائق النعيم. . “وتقبله مع الشهداء والأصدقاء يا رب العالمين”.