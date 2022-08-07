عفاف فلمبان من وين ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول الطبيبة عفاف فلمبان ، وش ترجع عفاف فلمبان ، وجاء ذلك نتيجة خبر وفاتها أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق على أحد الشواطئ في مدينة جدة السعودية ، مما اثار ذلك الخبر ضجة اعلامية داخل الشارع السعودي ، تابعوا معنا للتعرف على عفاف فلمبان من وين .

من هي عفاف فلمبان

عفاف فلمبان طبيبة سعودية من مواليد المملكة العربية السعودية ويقدر عمرها في الخمسينيات من عمرها. درست عفاف درجة البكالوريوس في الطب والجراحة وتخصصت في العقم وأطفال الأنابيب من جامعة الملك سعود، وتعمل حاليًا كاستشارية الغدد الصماء التناسلية في العقم وجراحة المناظير في مستشفى الملك. فهد منذ عام 2001، حصلت عفاف على شهادات معتمدة في أمراض النساء من الجامعات الكندية بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية في أمراض النساء والتوليد.

سيرة عفاف فليمبان

عفاف فلمبان من أشهر الأطباء المتخصصين في جراحة العقم وأطفال الأنابيب في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل عفاف فلمبان.

تاريخ الميلاد في السبعينيات من القرن الماضي.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

الإقامة العاصمة السعودية الرياض.

المهنة طبيب أمراض النساء والتوليد.

التخصص علاج العقم – اطفال انابيب وجراحة المناظير.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

تاريخ الوفاة 6 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة الغرق.

سنوات النشاط من 1999 م – حتى 2022 م.

الجوائز – الجائزة الثالثة لتوصيل المقعد من مستشفى الملك فهد للحرس الوطني، وأفضل معلمين في قسم أمراض النساء والتوليد بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

من أين هي عفاف فلمبان

تنحدر عفاف فلمبان من المملكة العربية السعودية وتحديداً من العائلات الجاوية التي سكنت شبه الجزيرة العربية، وهذه العائلة تضم العديد من الأعراق المختلفة من جنوب شرق آسيا، وأبرز هذه الأجناس هو العرق الجاوي. عاشوا هناك قرابة قرن واستقروا وشكلوا وحدات عرقية داخل المجتمع السعودي، وتمتعوا بجميع الحقوق والامتيازات هناك. تضم هذه العائلة العديد من الشخصيات الشهيرة والمسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك عفاف فلمبان.

كم عمر عفاف فلمبان

ولم تذكر المصادر الرسمية أي تفاصيل عن العمر الحقيقي لعفاف فيلمبان، لكن وفقًا للتقديرات فمن المحتمل أن تكون في الخمسينيات من عمرها. عاشت عفاف وترعرعت في مدينة جدة السعودية، بجانب عائلتها وأخواتها، ثم انتقلت إلى مدينة الرياض للالتحاق بالجامعة ودراسة الطب والجراحة والعقم وأطفال الأنابيب من جامعة الملك سعود، وحصلت عفاف على العربي. البورد في أمراض النساء والتوليد، عمل استشاريًا في عدة مستشفيات ولديه أكثر من 13 عامًا من الخبرة في علاج النساء.

القصة الكاملة لغرق عفاف فلمبان

روى ابن شقيق الدكتور عفاف تفاصيل وفاة عمته في جدة. قال إنها وزميلها غرقا أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين غرقتا في بحر جدة. كانت الدكتورة قد وصلت إلى جدة في زيارة أسبوعية لأسرتها هناك، وأثناء تواجدها في الشاليهات هناك مع شقيقاتها وأقاربها وأصدقائها، تفاجأت بالغرابة في وسط البحر، وكانت فتاتان تعانيان من مشكلة كانت الأمواج على وشك الغرق، فأخذت الدكتورة وصديقتها زمام المبادرة لمحاولة إنقاذهما، وكان مصيرهما هو الغرق ونحو الفتاتين.

وفي الختام تعرفنا على عفاف فلمبان من وين ، وهي طبيبة أمراض النساء التي شهدها كثير من الناس على عملها الخيري ومهارتها الطبية، والتي كانت سببًا في جلب الابتسامات لكثير من الأسر السعودية ، والتفاصيل الكاملة لقصة غرقها.