عقارات الدولة استقبال الاحتياجات الحكومية إلكترونيًا فقط

أعلنت المديرية العامة لعقار الدولة أن استلام طلبات الجهات الحكومية بشأن توفير احتياجاتها العقارية (مباني – أرض) سيكون إلكترونيًا فقط اعتبارًا من 01/09/2022 م.

عقارات الدولة تنظم الاحتياجات

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تستجيب لأحكام لائحة الهيئة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء والتي تتضمن تطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام المعلومات الجغرافية لعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات المختصة. سلطات؛ من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات، وضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، وأشارت إلى أنها عالجت جميع تبعيات النظام الحكومي، بما في ذلك الوزارات والتوابع والمراكز وغيرها، طالبة ترشيح المختصين والمختصين بهم. مندوب. بهدف الالتحاق بورشة عمل تدريبية تعزز قدرات المتخصصين فيها، في إدارة المتطلبات والمعلومات إلكترونياً، يتم من خلالها تقديم الطلبات العقارية.

تنفيذ التحول الرقمي

وأوضحت الهيئة أنها تواصل تنفيذ التحول الرقمي لجميع أعمالها وأتمتتها إلكترونياً، مما سيساعد في تحسين تجربة المستفيدين، وتقوية أدوات وآليات التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، بالإضافة إلى الربط مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يحقق التكامل بينها وبين النظام الحكومي في ضوء رؤية المملكة 2030.