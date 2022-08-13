عقبة “توثيق البطولات” هِيْ الأهلي والنصر.. تصريحات نارية

وأكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، أن ناديي الأهلي والنصر يمثلان عقبة فِيْ طريق قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتوثيق البطولات.

وقال الزلال خلال تصريحات لقناة 24 رياضة “نطمح لأن يصبح الدوري السعودي من أفضل 10 بطولات فِيْ العالم. دورينا مميز وقوي وله لاعبون متميزون ولكن فِيْ حال انتقال الشركات إلَّى شراء الأندية مع تنفِيْذ الخصخصة والشركات التي ستدفع الملايين لها الحق فِيْ معرفة إنجازات الأندية “.

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وأضاف “أتمنى أن يدخل ياسر المشعل واتحاد الكرة التاريخ من أوسع بواباته، لكن أعتقد أن ناديي النصر والأهلي هما عقبة فِيْ طريق الاتحاد السعودي لتوثيق البطولات،” لان هناك الكثير من اللبس حول الدوري الاقليمي وهُو ما يجعل الاتحاد السعودي مترددا جدا فِيْ توثيق البطولات “.

وأضاف الزلال “أعتقد أنه لهذا السبب يفضل اتحاد الكرة تجنب الجدل، وتوثيق البطولات مؤجل باستمرار، والشركات التي تشتري الأندية على غرار الأندية الأوروبية، لها الحق فِيْ معرفة الإنجازات”. . من الأندية السعودية “. . “

دوري المنطقة “معترف به”

وفِيْ هذا السياق، قال الصحفِيْ خالد أبو غانم، إن البطولة الإقليمية معترف بها، وليس من المنطقي قبول حق من فاز بها لأن ناديي الهلال والاتحاد لم يفز بها.

وأضاف أن البطولات المعترف بها هِيْ البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الرسمي للعبة، مبينا أن البطولة الإقليمية يتم الاعتراف بها من قبل المشرفِيْن عليها فِيْ الوقت الحالي.

وتابع “كل بطولة إقليمية كانت عبارة عَنّْ دوري مستقل، وسئل عبد الرحمن الدهام، وقال إن الوضع فِيْ البلاد فِيْ ذلك الوقت كان يتطلب هذا النظام، حتى وصلنا إلَّى الدوري التأهِيْلي فِيْ التسعينيات”.

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