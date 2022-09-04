عقدة الهلال.. رقم “صادم” فِيْ مسيرة بيتروس مع كرة القدم

أصبحت مباراة الهلال، بالنسبة للنجم البرازيلي بيتروس، خط وسط الفريق الأول لنادي الفتح لكرة القدم.

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نجح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ تحقيق نصر صعب، مساء اليوم الأحد، على حساب مضيفه الفاتح (1-0) فِيْ مباراة جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي فِيْ. الأحساء ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي “روشن”. .

عقدة الهلال .. رقم “صادم” فِيْ مسيرة بتروس الكروية

وتغلب الهلال على الفاتح بهدف نظيف وقع عليه الأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو بمشاركة البرازيلي بيتروس.

أصبح الهلال هُو الفريق الأكثر هزيمة بتروس فِيْ مسيرته الكروية الطويلة، 5 مرات من أصل 10 مباريات، إما مع النصر أو الفتح، منذ أن فاز البرازيلي فِيْ 4 مباريات، وتعادل فِيْ مباراة واحدة.

قبل الهلال، تفوق إشبيلية، برصيد 5 انتصارات، على بيتروس، عَنّْدما كان اللاعب فِيْ ريال بيتيس، فِيْ 6 مباريات.