عقد اجتماعي فِيْ تونس.. انطلاق جلسات لمواجهة الأزمة الاقتصادية

وقعت الحكومة التونسية، الجمعة، اتفاقية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعترض الشعب التونسي.

ووقع الاتفاقية نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسي ونور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل وسمير مجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل).

والاتفاق هُو “عقد اجتماعي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني”.

وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور رانيا بخازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي.

وجاء توقيع الاتفاق بعد أن هدد الاتحاد العام التونسي للشغل بالقيام بإضراب عام احتجاجا على تدهُور الوضع الاجتماعي فِيْ تونس.

وأكد الحضور خلال الاجتماع قناعتهم بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافِيْة وروح المسؤولية هُو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها تونس. مصلحة البلاد.

وأكدت وثيقة العقد الاجتماعي التي حصلت “العرب اليوم نيوز” على نسخة منها، أن “الشركاء اتفقوا على عقد جلسات حوارية تبدأ يوم الاثنين 15 أغسطس، للتوصل إلَّى اتفاقيات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية فِيْ بعض الملفات المتعلقة بـ”. الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المتوقعة “.

وأكدت الوثيقة أن من شروط نجاح العقد توافر الإرادة والثقة، وأن المواطن التونسي سيكون العَنّْصر الأساسي فِيْه، مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية للجميع من أجل مستقبل أفضل. من أجل الوطن.

والسبت الماضي، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عَنّْ تنظيم إضراب فِيْ القطاع العام والخدمة العامة، دون الكشف عَنّْ مَوعِده.

نفذت النقابة العمالية، فِيْ 16 يونيو، إضرابًا لمدة يوم واحد فِيْ المؤسسات الحكومية، للمطالبة بفتح جولة مفاوضات حول زيادة الأجور وتنفِيْذ الاتفاقيات السابقة، بالإضافة إلَّى الإعراب عَنّْ رفضها للإصلاحات التي تتطلبها. صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضا قيمته 4 مليارات دولار.