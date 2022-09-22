“عقد غريب مع النصر باطل”.. حَقيْقَة مفاجأة 2022 المدوية

شهد صيف هذا العام “2022” واحدة من أكبر العمليات المحلية فِيْ الملاعب السعودية، عَنّْدما أعلن النصر عَنّْ التعاقد مع النجم الشاب عبد الرحمن غريب، جناح فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم.

وأصر غريب (25 عاما) على “الرحيل” عَنّْ الأهلي بعد هبوط فريق كرة القدم الأول للدوري الأصفر فِيْ الصف الأول.

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وقبل أن ينتقل إلَّى النصر … أطلق جراح الظفِيْري، وكيل أعمال غير متوقع، مفاجأة كبرى عَنّْدما كشف محاولة شركته شراء عقد النجم الشاب من قلعة الراقي.

* رد قانوني من “الفِيْفا” على تصريحات وكيل غريب

من جهته رد وكيل اللاعب المعتمد من الفِيْفا نواف المهدي على تصريحات الظفِيْري المثيرة للجدل بخصوص شراء عقد غريب. ثم تفاوض مع الأندية التي تريد التوقيع معه.

وقال المهدي فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” اليوم الخميس “نقل ملكية عقود اللاعبين إلَّى طرف ثالث”. (محظور) بموجب لوائح الفِيْفا، وهم لا يسمحون بذلك “.

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لذلك قال البعض إن عقد غريب مع النصر “باطل”. ورد المهدي بناء على تصريحات وكيل اللاعب.

– إذن .. هل فعلا عقد غريب مع نادي النصر “ملغى”

وأوضح جراح الظفِيْري، فِيْ بقية تصريحاته، أن نادي النصر اشترى عقدًا غريبًا، من الأهلي، وليس من شركته، أي الوكيل.

وأكد الظفِيْري أنه عَنّْدما اتفق مع الأهلي بنحو 99٪ على شراء شركته لـ “توقيع” اللاعب، دخل نادي النصر وأبدى اهتماما ورغبة كبيرين بالتعاقد مع غريب.

وأشار إلَّى أن إدارة النصرة قدمت عرضا رسميا للأهلي وانتهت الصفقة رسميا. مما يؤكد صحتها القانونية.