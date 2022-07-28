عقد قران غازي ربيع الذيابي بالصور، في الآونة الأخيرة تصدر اسم غازي ربيع الذيابي عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد الاعلان عن زواجه، حيث قام بنشر بعض الصور الخاصة به في حفل زفافة، مما تفاعل الكثير من متاعبه مع الصور، علما بأن غازي ربيع الذيابي من أبرز الشخصيات المعروفين والبارزين في السعودية، وله العديد من الأعمال الشعرية الرائعة، سنتعرف بشكل أكبر على عقد قران غازي ربيع الذيابي بالصور.

من هو غازي الذيابي ويكيبيديا

يعتبر غازي الذيابي أحدى أبرز الشخصيات البارزة في السعودية، في الثلاثينات من العمر، من مواليد 1991، يمتلك موهبة في كتابة وإلقاء الشعر، حيث قام بمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الأدبية التي حازت على اعجاب الكثير من متابعي، حيث تناقلت أبيات شعره عبر الكثير ، والجذير بالذكر أنه خريج لغة عربية، وكتب العديد من المدونات الأدبية التي حققت نجاح بارز في الساحة الأدبية.

غازي الذيابي السيرة الذاتية

من ابرز معلومات حول غازي الذيابي الشاعر السعودي، وأبرز المعلومات الشخصية :

الاسم باللغة العربية: غازي ربيع الذيابي.

سنة الميلاد: 1991م.

العمر: 31 سنة.

مكان الميلاد: المملكة العربية السعودية.

الجنسية: سعودي.

اللغات: اللغة العربية.

اللهجات: اللهجة السعودية.

العرق: عربي.

الديانة: الإسلام.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

الزوجة: غيداء سهيل.

التعليم: خريج لغة عربية من كلية الآداب.

المهنة: شاعر.

عقد قران غازي ربيع الذيابي بالصور

نشر العديد من رواد منصات التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة بعض الصور الخاصة بغازي ربيع الذيابي حيث تم عقد غازي ربيع الذيابي في احدى ابرز الصالات الضخمة في السعودية، وتم زفافه برفقة أقاربه وأصدقائه، كما وتناقل الكثير من أحبابه بعض الفيديوهات الخاصة بعقد القران، وتخللها بعض المقاطع الرائعة الجذابة والمميزة، كما وأحضر صندوق ذهب الى زوجته وكتب عليه في عنق الحسناء يستحسن العقد وكان مميز.

نشر الشاعر غازي الذيابي بعض الصور حول عقد قران غازي ربيع الذيابي ، والتي تخللها العديد من الصور المميزة وبعض الفعاليات الجذابة، كما وتم تقديم التهاني والتبريكات للعروسين، وعن زوجة غازي الذيابي هي ابنة عمه غيداء سهيل الذيابي.