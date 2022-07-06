عقوبات أمريكية.. استهداف شبكة إيرانية لتجارة النفط

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شبكة من الأفراد والكيانات اتهمتها بالمساعدة فِيْ توصيل وبيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلَّى شرق آسيا.

وتأتي العقوبات كَمْحاولة لممارسة مزيد من الضغط على طهران فِيْ وقت تسعى فِيْه واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فِيْ بيان إن الشبكة استخدمت مجموعة من الشركات لتسهِيْل توصيل وبيع منتجات بمئات الملايين من الدولارات من الشركات الإيرانية إلَّى شرق آسيا.

انتهت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن فِيْ الدوحة الأسبوع الماضي دون إحراز تقدم بشأن كَيْفَِيْة إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

“بينما تلتزم الولايات المتحدة بالتوصل إلَّى اتفاق مع إيران يهدف إلَّى العودة المتبادلة إلَّى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لفرض عقوبات على بيع المواد الإيرانية. وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية فِيْ البيان إن النفط والبتروكيماويات “.

وشملت إجراءات يوم الأربعاء شركة Jam Petrochemical التي تتخذ من إيران مقراً لها، والتي اتهمتها وزارة الخزانة بتصدير منتجات بتروكيماوية بمئات الملايين من الدولارات إلَّى شركات فِيْ جميع أنحاء شرق آسيا.

وقالت الوزارة إن العديد من هذه المنتجات بيعت إلَّى شركة البتروكيماويات التجارية الإيرانية لشحنها إلَّى الصين.