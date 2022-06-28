عقوبات أمريكية تستهدف 100 فرد وكيان روسي.. أبرزها الذهب وصناعة الدفاع

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عَنّْ حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تستهدف الذهب وصناعة الدفاع.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان وحظرت واردات جديدة من الذهب الروسي.

وتضيف العقوبات ضغوطًا على موسكو، بعد حربها ضد أوكرانيا، والعقوبات الجديدة تتماشى مع التزامات مجموعة السبع هذا الأسبوع.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فِيْ بيان أنها فرضت عقوبات على 70 كيانًا، قالت العديد منها إنها ضرورية لقاعدة صناعة الدفاع الروسية، بالإضافة إلَّى 29 فردًا فِيْ محاولة لإعاقة قدرة روسيا على تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة. فِيْ غزوها لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن العقوبات الأخيرة تستهدف شركة الدفاع العملاقة المملوكة للدولة Rostec والكيانات التابعة لها، بالإضافة إلَّى العديد من البنوك، بما فِيْ ذلك بنك موسكو ويونايتد إيركرافت كورب.