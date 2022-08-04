عقوبات تنتظر الأهلي بعد الانسحاب من كأس مصر.. ماذا تقول اللائحة

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، عن عدة قرارات ملحة ضد قرارات الحكم في مباراة الفريق أمس ضد فاركو، في الجولة 28 من الدوري المصري.

وكان من بين قرارات مجلس إدارة الأهلي عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – سوبر مصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

عقوبات الانسحاب من كأس مصر

إذا انسحب فريق من مسابقة كأس مصر بعد تسجيله ووضع اسمه على الطاولة بعذر تقبله اللجنة قبل بدء مباريات المسابقة، يتم مصادرة رسوم المشاركة وغرامة ضعف قيمة المشاركة. سيتم فرض رسوم. ستُفرض عليك.

إذا انسحب فريق من مسابقة كأس مصر بعد بدء المسابقة أو خلال إحدى مبارياتها

أ- يتم حذف اسمك من الطاولات ويعتبر الفريق المنافس هو الفائز بنتيجة 2-0.

ب- إذا انسحب فريق من كأس مصر قبل دخول دور الـ 32، يتوقع غرامة 5 أضعاف قيمة رسوم المشاركة والتي تقدر بـ 10 آلاف جنيه.

ج- إذا انسحب فريق بعد لعب دور 32 مسابقة، فمن المتوقع دفع غرامة قدرها 20 ضعف قيمة المشاركة (أي 200.000 جنيه إسترليني).

في جميع الأحوال، سيتم منع الفريق المنسحب من المشاركة في كأس مصر للموسم التالي.

عقوبات نارية تنتظر الأهلي

وفي حالة النادي الأهلي الذي أعلن انسحابه بعد دور الـ16 من المسابقات، تأهل الفريق إلى دور الـ16 من البطولة المحلية.

سيتم توقيع غرامة قدرها 20 ضعف قيمة الاشتراك (أي 200 ألف جنيه) لنادي الأهلي، باعتبار خصمهم فائز 2-0 وتأهل للدور التالي، بالإضافة إلى منع الفريق الأحمر من المشاركة في. التالي. طبعة البطولة.

قرارات مجلس الاهلي اليوم

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

– المطالبة بإيقاف الحكم عن “حكم الفيديو المساعد” في مباراة الأهلي الأخيرة حتى يتم التحقيق معه فيما فعله.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – سوبر مصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام مع الشباب واللاعبين العائدين من الإصابة.