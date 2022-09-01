عقوبات دولية خطيرة ضد النصر والاتحاد.. قرارات بـ”100 مليون ريال”

أثار المحامي الرياضي أحمد الشيخي الرعب فِيْ نفوس جماهِيْر النصر والاتحاد، تزامنا مع انطلاق الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

بدأ نادي النصر الموسم الرياضي الحالي بفوزه على الوحدة بنتيجة 1-0 فِيْ الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي.

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من جهته، اكتسح الاتحاد فريق نادي العدالة لكرة القدم الصاعد حديثاً، بنتيجة (3-0)، فِيْ منافسات اليوم نفسه.

* عقوبات دولية بـ “100 مليون ريال”.

وتحت عَنّْوان “خاص” أعلن الشيخي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، العقوبات النهائية للمحكَمْة الدولية للرياضة “كاس” ضد عدة أندية سعودية.

وكشفت القانونية الرياضية، اليوم الخميس، أن إجمالي هذه العقوبات الدولية ضد الأندية السعودية يتجاوز مائة مليون ريال.

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وأشار أحمد الشيخي إلَّى أن بعض هذه العقوبات قد تم تبنيها بالفعل من قبل محكَمْين “منفردين أو من قبل هِيْئات التحكيم الثلاثية”، ومن المتوقع إبلاغها رسميًا إلَّى الأطراف المتنازعة فِيْ غضون أسابيع قليلة.

ومن المتوقع أن تشمل العقوبات، كَمْا أعلنا سابقا، ناديي النصر والاتحاد، وترشيد الإنفاق فِيْ ميركاتو الصيفِيْ واتجاه الصفقات المجانية، تحسبا لعقوبات دولية، بملايين الريالات.