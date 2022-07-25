عقوبات قاسية على الاتحاد وحمدالله.. النصر يجني ثمار خطأ الإداريين

أكد المستشار القانوني خالد المحمدي أن إداريي نادي الاتحاد حامد البلوي ومشعل السعيد فتحوا النار على نفسيهما، مؤكدين عدم اختصاص لجنة الاحتراف وظروف اللاعبين فِيْ كرة القدم. منظمة.

وادعى مديرو نادي الاتحاد أن لجنة الاحتراف ليست مختصة بالنظر فِيْ الشكوى المقدمة من نادي النصر خلال جلسة اللجنة فِيْ القضية المعروفة باسم “التسجيلات”.

وقال خالد المحمدي فِيْ حديث لـ “الشرق الأوسط” اليوم الاثنين “دفع ثمن عدم اختصاص اللجنة المهنية يضعف موقف إداريي النقابات ويضعهم تحت الجزاء”.

وأضاف المستشار القانوني “إذا ثبتت إدانة الإداريين بالتفاوض مع اللاعب حمدالله خلال مدة عقده مع النصر، فسيتم معاقبتهم بمنعهم من المشاركة فِيْ أي أنشطة متعلقة بكرة القدم لفترة محدودة. بغرامة مالية مقدارها 300 ألف ريال أو الإيقاف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفِيْ الحالات الجسيمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد.

وألمح إلَّى إمكانية فرض عقوبة على نادي الاتحاد، بإنذار وغرامة قدرها مليون ريال فقط، لأن المشاركة لا توجد إلا بنسبة ضئيلة، ويمكن أن تصل إلَّى حد رفض تسجيله. لاعبين جدد لمدة لا تتجاوز فترتين.

وتابع خالد المحمدي من وجهة نظري القانونية سيتم تغريم نادي الاتحاد فقط ولن يتم منعه من التسجيل، لأن النادي يمثله الرئيس ومجلس الإدارة، وكل ما حدث. يوضح أن رئيس النادي والمجلس لا علاقة لهما بالموضوع وأنه عمل فردي من قبل الشخصين اللذين تم استدعاؤهما “.

وبشأن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله قال المستشار القانوني “لن تصدر اللجنة أي قرار فِيْ شأن اللاعب لكونه من اختصاص الفِيْفا، لأنه سيضعف مكانة اللاعب فِيْ قضيته مع نادي النصر”. “. التي تطالب بتعويض اللاعب، بالإضافة إلَّى المسؤولية التضامنية والمتعددة لنادي الاتحاد.

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