أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، تجميد أصول بأكثر من مليار دولار لشركة مقرها الولايات المتحدة يديرها السياسي الروسي سليمان كريموف، الذي كانت واشنطن قد فرضت عليه عقوبات فِيْ السابق.

كشف تحقيق أجرته السلطات الأمريكية عَنّْ أن “كريموف استخدم سلسلة معقدة من النصوص القانونية والعاملين فِيْ الواجهة لإخفاء مصالحه فِيْ Heritage Trust”، وهِيْ شركة مقرها فِيْ ولاية ديلاوير (شرق الولايات المتحدة)، كَمْا أكدت وزارة الخزانة فِيْ بيان. .

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الملياردير سليمان كريموف فِيْ 2022 بتهمة غسل الأموال، وهُو الآن من بين الأثرياء الروس الذين عوقبتهم عدة دول والاتحاد الأوروبي بعد الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن وزارتها ستستخدم سلطتها لفرض عقوبات على “أولئك الذين يمولون ويربحون من حرب روسيا فِيْ أوكرانيا”.

تعد قوانين الضرائب فِيْ ولاية ديلاوير من بين أكثر القوانين فائدة فِيْ العالم، وتنشط هذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة والتي تعد معقل الرئيس جو بايدن فِيْ العديد من الشركات الأجنبية.

كَمْا أكدت وزارة الخزانة الأمريكية فِيْ بيانها أن رسلان جادجييف، أحد أقارب سليمان كريموف، يمثل أحد المستفِيْدين من “هِيْريتدج تراست”.

بعد انتخابه للبرلمان الروسي، كان غادجييف خاضعًا لعقوبات أمريكية منذ مارس، وأن أنشطته فِيْ الشركة “توفر سببًا منفصلاً ومستقلًا” للتعليق، وفقًا لواشنطن.

فِيْ أوائل يونيو، سمحت محكَمْة فِيْ فِيْجي بتسليم اليخت الفاخر “أماديا”، المملوك لسليمان كريموف، إلَّى الولايات المتحدة.

وصادرت جزر فِيْجي اليخت الذي تبلغ قيمته نحو 300 مليون دولار بناء على طلب واشنطن.