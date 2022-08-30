عقوبة “رسمية” على الهلال فِيْ دوري أبطال آسيا.. ما السبب

فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبة رسمية على نادي الهلال، على ما حدث خلال مشاركته فِيْ دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022.

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تمكن فريق الهلال الأول لكرة القدم من التقدم من دور المجموعات إلَّى السعر النهائي لدوري أبطال آسيا، حيث من المتوقع أن يواجه شباب الأهلي دبي الإمارات فِيْ فبراير 2023.

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وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا رسميًا، كشفت فِيْه تغريم الهلال 30 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 112 ألف ريال سعودي تقريبًا.

وأوضح أن السبب يعود إلَّى استخدام الهلال غير المبرر للحقوق الحصرية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أثناء استضافته لمباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022، بالمخالفة للفقرة الرابعة من المادة 38 من الدليل. عمليات المنافسة فِيْ لوائح الاتحاد القاري.

وأكد البيان الرسمي أن “الآسيوية” أبلغت الهلال بضرورة سداد الغرامة خلال 90 يوماً من الآن.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيفرض عقوبة “أشد”، كَمْا ورد فِيْ البيان الرسمي، على الهلال، إذا كرر بطل 2022 نفس المخالفة فِيْ وقت لاحق.