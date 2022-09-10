عقوبة صادمة بعد “لقطة” حجازي فِيْ مباراة الاتحاد والرائد !

رياضة الشارع السعودي تنتظر صدور لجنة الأخلاق والانضباط عقابا أكبر. لإحدى اللقطات المحرجة، فِيْ مباراة الاتحاد والرائد.

انتصر الاتحاد على مضيفه الرائد بنتيجة 1-0 فِيْ الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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وبهذه النتيجة صعد العميد إلَّى المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 7 نقاط فِيْ 3 جولات.

* تسديدة النجم الرائد مع احمد حجازي

وتم إصدار مقطع فِيْديو يظهر أحد لاعبي الرائد. و “يبصق” على النجم المصري أحمد حجازي قلب دفاع الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد.

وأثناء احتفال حجازي بـ “هدفه” الذي أدى إلَّى فوز الاتحاد بفوز مهم، “بصق” لاعب الرائد على ظهر النجم المصري، فِيْ تسديدة محرجة للغاية.

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وطالبت جماهِيْر الاتحاد بتدخل لجنة الانضباط وفرض عقوبة قاسية على لاعب الرائد ؛ لسلوكه المخزي مع أحد أبرز المحترفِيْن والأخلاق فِيْ الملاعب السعودية.