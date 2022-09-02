عقوبة كبرى تنتظر نجم الرائد بعد واقعة “البصق” فِيْ مباراة الوحدة

كشف المحامي الرياضي تركي المسند الموقف القانوني من حادثة بصق اللاعب البرازيلي رينيه سانتوس على أحد لاعبي الوحدة، خلال مباراة الفريقين فِيْ الدوري السعودي.

حقق الرائد فوزا 1-0 على الوحدة فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الثانية من دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023” (انظر التفاصيل). . من الحزب).

وفِيْ الدقيقة 90 + 2 أصدر حكَمْ المباراة بطاقة حمراء مباشرة للاعب رينيه سانتوس. للبصق على لاعب الوحدة جان دافِيْد بوغال بعد مشادة كلامية بين اللاعبين.

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الموقف القانوني فِيْ حادثة “البصق”

وقال المسند، خلال تصريحات متلفزة، إن قرار الحكَمْ بطرد سانتوس كان قرارا صائبا، وإن لجنة الانضباط والأخلاق يمكن أن تفرض عقوبة شديدة على اللاعب وفق اللوائح.

وأوضح المسند أن البصق من الحالات التي تتطلب الطرد المباشر، وفق المادة 12 من قانون اللعبة.

وأضاف “فِيْ حالة الطرد المباشر يوقف اللاعب 6 مباريات بغرامة تصل إلَّى 60 ألف ريال، وفق المادة 48/1/4 من اللائحة التأديبية، بينما يمكن الطعَنّْ فِيْ القرار، ولكن فِيْ حال الإيقاف. القرار، لا يمكن تقديم استئناف إلَّى مركز التحكيم الرياضي.

تعليق هام على حادثة البصق

من جهته أكد فهد المطوع رئيس نادي الرائد فِيْ تصريحات لصحيفة “الرياضية” أن ما فعله اللاعب رينيه سانتوس يشكل خطأ يتطلب تطبيق اللائحة الداخلية، مشيرا إلَّى أن وشهدت “الدقائق الأخيرة” “وترا حساسا” بين لاعبي الفريقين، لكنها ليست مبررا لحادث البصق.

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