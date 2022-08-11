عقوبة مرتقبة ضد الهلال.. والنصر يتحرك لكشف القضايا “المسكوت عَنّْها”

بدأت اعلام النصرة بالتحرك فجأة. لفتح ملف “قضايا” نادي الهلال محلياً ودولياً.

هذه الخطوة وجاء ذلك بعد إعلان المحكَمْة الرياضية الدولية “تاس” استئناف النجم البرازيلي جابرييل فرانكو فِيْ قضيته ضد نادي الهلال.

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وسافر غابرييل إلَّى دبي فِيْ عام 2022، بعد موافقته على الانضمام إلَّى القائد، قبل أن يفاجأ بإدارة فهد بن نافل، التي تراجعت عَنّْ إتمام الصفقة.

وتقدم النجم البرازيلي بشكوى رسمية إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، يطالب بتعويض مالي قدره 27 مليون ريال، أو فرض عقوبات رياضية على الهلال ؛ وهُو ما تم رفضه رسميًا، قبل أن يستأنف القرار.

* فتح قضايا “سرية” لنادي الهلال

وفِيْ هذا السياق، طالب الإعلامي الرياضي علي هبة، المقرب من بيت النصراوي، بفتح المواضيع “السرية” لنادي الهلال.

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وقالت هبة فِيْ تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” “إذا تم فتح جميع الملفات أعلاه … أنا متأكد من أننا سنجد العديد من الانتهاكات التي تم إخفاؤها بطريقة أو بأخرى”.

واعتبر الصحفِيْ الرياضي أن المواضيع الوحيدة التي يتم فتحها ومناقشتها فِيْ وسائل الإعلام ؛ فقط تلك المتعلقة بنادي النصر.