عقود التمويل العقاري السكني ترتفع 55% خلال يونيو

وسجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال شهر يونيو من العام الجاري 2022 نحو 16863 عقدا، بنسبة نمو تجاوزت 44٪ مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي 2022، حيث سجلت 11685 عقدا بقيمة 8600 مليون ريال، فيما سجلت نما التمويل العقاري خلال شهر يونيو 2022 إلى 13.5 مليار ريال بنسبة 55٪ مقارنة بشهر يونيو 2022، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “سما”.

معدل الرهن العقاري للأفراد

وبلغت نسبة التمويل العقاري المقدم للأفراد لشراء الفلل السكنية نحو 71٪ من إجمالي التمويل بقيمة 9.6 مليار ريال، والشقق السكنية 25٪ بنحو 3.3 مليار ريال، فيما بلغت نسبة التمويل لشراء العقارات السكنية. أرض بقيمة 582 مليون ريال تمثل 4٪ من إجمالي قيمة التمويل، وبذلك يصبح إجمالي عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد 86،361 عقدًا من بداية عام 2022 حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بقيمة تمويلية. بأكثر من 68.9 مليار ريال حتى يونيو 2022.

إجمالي التمويل المقدم

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل خلال العام الماضي 2022 بلغ 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156.3 مليار ريال، بينما سجل عام 2022 نموًا قياسيًا يعادل إجمالي التمويل المقدم خلال السنوات الأربع السابقة في العام. تجاوز عدد العقود 295،590 عقدا بقيمة 140،700 مليون، خلال عام 2022، وصل التمويل العقاري إلى معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما تم تقديمه في 2022 بنحو 179،217 عقدا بقيمة 79،100 مليون، بينما بلغ تمويل القروض بنهاية عام 2022 50،496 عقدا. 29.5 مليار، وفي عام 2017 نحو 30833 عقدا بقيمة 21 مليارا، وشهد عام 2016 توقيع 22259 عقدا تمويلا بقيمة 17 مليارا، ويمكن الاطلاع على تقرير البنك المركزي السعودي من خلال زيارة الموقع. نهاية لهذه الغاية.