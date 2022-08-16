عقود الغاز الأمريكية تقفز 7% إلَّى أعلى مستوى فِيْ 14 عامًا

قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي ما يقرب من 7 فِيْ المئة إلَّى أعلى مستوى فِيْ 14 عاما يوم الثلاثاء.

ويدعم هذا الارتفاع الحاد فِيْ أسعار الغاز العالمية وانخفاض إنتاج الولايات المتحدة.

أنهت عقود الغاز لتسليم سبتمبر جلسة التداول فِيْ بورصة نايمكس بارتفاع 60.1 سنتًا، أو 6.9 بالمائة، لتسجل عَنّْد التسوية 9.329 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، وهُو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل أغسطس 2008.

وارتفعت العقود الأمريكية للغاز بنحو 150٪ حتى الآن هذا العام، حيث أن الأسعار المرتفعة فِيْ أوروبا وآسيا تحافظ على قوة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، خاصة وأن حجم الغاز المتدفق من روسيا إلَّى أوروبا انخفض فِيْ أعقاب الحرب الروسية. فِيْ أوكرانيا منذ 24 عامًا. شهر فبراير.

يتم تداول الغاز بحوالي 66 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية فِيْ أوروبا وعَنّْد مستوى قياسي بلغ 57 دولارًا فِيْ آسيا.

أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال فِيْ العالم خلال النصف الأول من عام 2022. ولكن مهما كان الارتفاع فِيْ أسعار الغاز العالمية، لا يمكنها تصدير أي كَمْيات إضافِيْة من الغاز الطبيعي المسال لأن مصانع البلاد تعمل بالفعل بكامل طاقتها.

فِيْ وقت سابق يوم الثلاثاء، حذرت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم من ارتفاع كبير فِيْ أسعار الغاز فِيْ أوروبا هذا الشتاء.

وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة إن أسعار الغاز فِيْ أوروبا قد تقفز 60 بالمئة إلَّى أكثر من 4000 دولار لكل ألف متر مكعب هذا الشتاء، بينما استمر إنتاج الشركة وصادراتها فِيْ التراجع وسط العقوبات الغربية.

كانت تدفقات الغاز من روسيا، أكبر مورد لأوروبا، عَنّْد مستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق طريق عَنّْدما أرسلت موسكو قوات إلَّى أوكرانيا فِيْ فبراير وبعد العقوبات التي أثارت خلافًا بشأن معدات خط أنابيب نورد ستريم 1. نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغاز.

وقالت جازبروم “أسعار الغاز الأوروبية المعروضة للبيع الفوري وصلت إلَّى 2500 دولار (لكل ألف متر مكعب). ووفقاً لتقديرات متحفظة، إذا استمر هذا الاتجاه فإن الأسعار ستتجاوز 4000 دولار لكل ألف متر مكعب هذا الشتاء”.