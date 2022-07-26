“عكس طبيعة المرأة”.. هذا ما تشعر به منة شلبي فِيْ عيد ميلادها الأربعين

احتفلت الفنانة المصرية منة شلبي بعيد ميلادها الأربعين، الذي يوافق 24 يوليو، واستجابت للتهاني التي تلقتها من نجوم الفن والمشاهِيْر والجمهُور.

وشكرت شلبى، فى رسالة أرسلتها عبر حسابها على انستجرام، كل من هنأها، كَمْا عبرت عَنّْ الموقف الذى مرت به فى هذه المناسبة السعيدة، وقالت “عَنّْدما يكبر كل عام يمر، لن أفعل”. أشعر بأنني أكبر أو أسوأ، وهذا غريب لأنه يعكس طبيعة المرأة “. .. ”.

وأضافت النجمة المصرية “أشعر بأنني محظوظة تمامًا وأصغر فِيْ العمر بقلب وعقل أكثر حكَمْة وأقرب إلَّى ذاتي الأصلية … أنا محظوظ وممتن لوجودكَمْ جميعًا فِيْ حياتي، وأتطلع إلَّى الرد على لك. “كل واحد منهم”. وشكرا لكَمْ، وشكرا لكل من أعطاني دقيقة فِيْ يومي للكتابة أو النشر أو جعلني أشعر بالحب والحظ، وأنا ممتن جدا لوجودكَمْ جميعا فِيْ حياتي. شكرا لكَمْ جميعا … والكثير من الحب لكَمْ “.

كَمْا نشرت منة شلبي مقطع فِيْديو وثقت العديد من مشاهد الأعمال الفنية الدرامية التي شاركت فِيْها خلال مسيرتها الفنية، وكشف مقطع الفِيْديو أنها قدمت أكثر من 38 فِيْلما و 16 مسلسلًا خلال أكثر من 20 عامًا من مسيرتها الفنية.

تلقت الفنانة مرة أخرى التهاني والتبريكات من الجمهُور والنجوم بعد نشر الرسالة، مشيرة إلَّى أنها صنعت لنفسها اسمًا مهمًا فِيْ عالم الفن المصري، وكان لها خطًا لافتًا تمكنت من بناء قاعدة جماهِيْرية، و أصبح فِيْ أحد نجوم المستوى الأول بسبب الموهبة التي يمتلكها.

استقبلت منة شلبي العام الجديد بلون جديد وقِصَّة شعر بتوقيع طوني منديليك، وإطلالة منسقة مع بلوزة بيضاء كشفت عَنّْ خصرها النحيف وخسارتها للوزن مع الجينز الذي ينتمي إلَّى تاريخ هاي ويست. بعض الملحقات الشبابية.

بدأت مينا مسيرتها التمثيلية عام 2000، عَنّْدما اكتشفتها الفنانة سميحة أيوب وقدمت من خلال مسلسل “سلمى يا سلامة”، وقبل ذلك ظهرت فِيْ برامج الأطفال وفوازير. قبل اقتحام منة شلبي مجال السينما، ظهرت لمدة 3 ثوان فقط فِيْ أحداث فِيْلم “العاصفة”.

لكن البداية الحقيقية كانت عَنّْدما رشحها محمود عبد العزيز لمقابلته فِيْ فِيْلم “الساحر” للمخرج الراحل رضوان الكاشف عام 2001.