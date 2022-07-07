عكمة.. جبل سعودي قديم بمثابة مكتبة تاريخية مفتوحة للعالم

أبرز موقع السفر جبل إيكما وقال إن مدينة العلا في المملكة العربية السعودية بها جبل به نقوش مثيرة للاهتمام، ولكن هناك العديد من الحقائق المذهلة الأخرى حول هذا الجبل.

عجائب أثرية

وتابع العلا مدينة قديمة في شمال غرب المملكة، لها مكانة بارزة لأهميتها التاريخية والثقافية، وتقع في وادٍ به بساتين النخيل والوديان الحمراء، وهي مليئة بالعديد من العجائب الأثرية.

وأضاف ينقسم وادي العلا إلى مناطق عديدة منها جبل إكمة الذي يضم نقوشًا أثارت الاهتمام وفتن الناس من جميع أنحاء العالم.

وادي العلا

العلا هي من أقدم المدن، وقد أطلق عليها اسم تحفة من روائع العالم لأنه يمكن لأي شخص أن يرى التاريخ على جدرانها والنقوش المخفية في الأخاديد، أضف إلى ذلك جمال الصحاري والمغامرات. بالنسبة للمعالم التاريخية، أصبح وادي العلا وجهة سياحية مرغوبة.

في زيارة وادي العلا يمكنكم استكشاف جبل إيكما في مدينة الحجر، وهو أول موقع تراثي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، والذي يضم متحفًا للمقابر المحفوظة والآثار والنقوش والتشكيلات الضخمة النتوءات الصخرية. والكثبان الرملية أرض الحضارات القديمة التي تحتوي على عجائب طبيعية وعجائب من صنع الإنسان.

جبل إيكما كنز مخفي في وادي العلا

الجبل كنز قديم مخبأ في وادي العلا، وهنا يمكن تتبع تاريخ البشرية من العصر الحجري القديم إلى العصر البرونزي، وكذلك المستوطنات الرومانية والإسلامية.

إنها مليئة بآلاف النقوش وتعطينا نظرة ثاقبة على عوالم Dadanet و Lehyana. كُتبت النقوش بلغات مثل الآرامية والدادانية والثمودية والمنى والنبطية. لا يزال سبب هذه النقوش المنقوشة غير معروف، لكنها تتحدث عن مواضيع مختلفة والتاريخ المضطرب لهذه المنطقة.

إن إلقاء نظرة فاحصة على النقوش التفصيلية يعكس سلسلة من الطقوس الدينية، والقوانين المحلية، وبعض الشخصيات البشرية والحيوانية، والأنشطة اليومية في ذلك الوقت، مثل الصيد والرعي والزراعة، إلى جانب الأدوات الزراعية وأسلحة الصيد والآلات الموسيقية. .

يوجد في نفس المكان أيضًا جبل أثلب، وهو من أروع التكوينات الصخرية لشعب الأنباط في ذلك الوقت، وهو فتحة طبيعية بين الصخور، ويشبه الهيكل جبلًا مقسمًا إلى قسمين، وهناك هناك العديد من المنحوتات على هذه الصخور مما يدل على أن الأنباط اجتمعوا للاحتفال أو لاتخاذ قرارات سياسية.

يوجد في العلا أيضًا جبل الفيل، المعروف أيضًا باسم صخرة الفيل، وهو أحد العجائب الجيولوجية لوادي العلا، وقد تشكل بفعل القوى الطبيعية، لذا فهو يبهر الزائرين ولا شيء يراها بعد الآن. .