علاء مبارك يحسم الجدل ويكشف طبيعة علاقته بالداعية عمرو خالد، كشف تقارير صحفية عن ان علاء نجل رئيس محمد حسني مبارك بعلاقته بالداعية الامام عمرو خالد، وذلك ردا على تغريده لفتت الانتباه الى تلك العلاقة حيث قال المغرد احمد مختار (بص يا سيد أستاذ انا عمري ما كان بيني وبينك أي خلاف وكانت خلافتنا مع والدي في طريقة اداره حكم البلاد ومع ذلك ارتباطي بعمر خالد والتزامي الديني وقتها اني كنت أتمنى اساعد في اخماد الثورة وانك كنت تحرض في الاعلام عن حقيقة الفساد في مصر).

رد علاء مبارك على احمد مختار

رد علاء مبارك نجيل الرئيس الراحل حسني مبارك على تغريدة احمد مختار يقول فيها (بعد اذنك عاوز اصلح لك معلومة يا أستاذ احمد هو مفيش أي ارتباط بيني وبين الأستاذ عمرو خالد لا من قريب ولا من بعيد هذه قصه تم تأليفها ونشرها بغرض التحريض علي انا وابي وفي ناس حابه تصدقها وانا ما عندي اي مشكلة بس كنت عاوز أوضح لسيادتك المفهوم وتحياتي.

علاء مبارك يحسم الجدل ويكشف طبيعة علاقته بالداعية عمرو خالد

في تغريدة الرد على احمد مختار من قبل علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك كشف فيها عن طبيعة علاقته بالداعية عمرو خالد حيث اكد انه لا يمس عمرو خالد بصلة لا من قريب ولا من بعيد وكان قد اكد في تغريده ان ما يتم تناوله من تقارير ومن اشاعات حول ذلك فهو بغرض التحريض والنكاية به وبوالده.

علاقة علاء مبارك بالداعية عمرو خالد

تناقلت العديد من المحطات والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي علاقة الداعية عمرو خالد بنجل حسني مبارك علاء مبارك انه يوجد العديد من العلاقات بين الداعية عمرو خالد وعلاء مبارك، قد تؤدي الى اثاره الفتنه في مصر والى وخ الشعب المصري الى تحاكم قد يودي بعلاء مبارك الى السجن وذلك اثار الاشاعات المغرضة حول علاقته بالداعية عمرو خالد، والجدير بالذكر ان علاء مبارك قد أوضح انه لا يوجد علاقه بينه وبين عمرو خالد لا من قريب ولا بعيد.

وقد تم تناقل الاخبار حول تغريدات احمد مختار مع نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك نجله “علاء مبارك” حول علاقة علاء مبارك بالداعية عمرو خالد، ما يثير الفتنة في مصر.